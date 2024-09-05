Пробки в Киеве 5 сентября — после воздушной тревоги люди стоят в очередях к метро

В Киеве воздушная тревога длилась более девяти часов — в метро образовались огромные очереди
В Киеве этой ночью воздушная тревога звучала около девяти часов. Из-за этого в столице образовались большие пробки и очереди к транспорту, а в метро усложнено движение.
Об этом сообщают местные паблики и Киевская городская государственная администрация (КГГА).
Пробки в Киеве из-за воздушной тревоги
Отмечается, что после воздушной тревоги в метро в Киеве затруднено движение. В местных Telegram-калах распространяют видео с километровыми очередями.
В то же время известно, что на метро "Позняки" люди стоят даже на лестнице и не могут спуститься на перрон.
Также очереди есть на "Лесной", чтобы доехать на правый берег.
Кроме того, пробки в Киеве также наблюдаются на дорогах.
В то же время в КГГА рассказали, что на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют:
- "красная" линия — 9-10 минут;
- "синяя" линия — 10 минут;
- "зеленая" линия — 10 минут.
"В общем, для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа", — добавили в ведомстве.
Читайте Новини.LIVE!