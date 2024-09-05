Пробки в Киеве 5 сентября — после воздушной тревоги люди стоят в очередях к метро

Очереди в Киевском метро. Фото: t.me/kyivtv

В Киеве этой ночью воздушная тревога звучала около девяти часов. Из-за этого в столице образовались большие пробки и очереди к транспорту, а в метро усложнено движение.

Об этом сообщают местные паблики и Киевская городская государственная администрация (КГГА).

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Отмечается, что после воздушной тревоги в метро в Киеве затруднено движение. В местных Telegram-калах распространяют видео с километровыми очередями.

В то же время известно, что на метро "Позняки" люди стоят даже на лестнице и не могут спуститься на перрон.

Также очереди есть на "Лесной", чтобы доехать на правый берег.

Кроме того, пробки в Киеве также наблюдаются на дорогах.

В то же время в КГГА рассказали, что на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют:

"красная" линия — 9-10 минут;

"синяя" линия — 10 минут;

"зеленая" линия — 10 минут.

"В общем, для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа", — добавили в ведомстве.