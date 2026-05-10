Исследователи предложили варианты будущего "серпа и молота" на ВДНХ

ВДНХ. Фото: Новини.LIVE

В Киеве состоялась презентация исследовательского проекта "(Не)выставка": какая судьба советской символики на ВДНХ". Ее целью было изучить архитектурное, монументальное достояние и выделить варианты развития экспоцентра.

На презентации побывала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Советская символика на ВДНХ имеет право на жизнь

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве занимает большую территорию площадью почти 300 гектаров. Он украшен советской символикой, произведениями соцреализма и союзной пропаганды. С началом большой войны встал вопрос — что с этим делать.

Проект "(Не) выставка" призван переосмыслить советское наследие Экспоцентра, его место в истории украинской культуры, а также предложить различные подходы к трансформации ВДНХ.

Презентация проекта "(Не) выставка". Фото: пресс-служба ВДНХ

Это первое целостное исследование комплекса(его можно прочитать по ссылке), которое длилось более года. Над ним работали: кураторы платформы культуры памяти "Прошлое / Будущее / Искусство" Оксана Довгополова и Екатерина Семенюк, исследователи Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики Антон Дробович и Виктория Мизерная. Также к проекту присоединились фотограф и дизайнер Дмитрий Пруткин и приглашенные эксперты: исследователь и архитектор Алексей Быков, историк искусств и куратор Лизавета Герман.

Читайте также:

Это 300 страниц уникального анализа, который сочетает архитектурное, историческое, художественное и визуальное измерения. Авторы сформулировали собственные выводы и рекомендации.

Советская символика на ВДНХ. Фото: Дмитрий Пруткин

Киевская Выставка — не копия московской модели

Несмотря на советскую идеологическую рамку, комплекс в Киеве создавали местные управленцы, украинские архитекторы и художники. Именно поэтому он сохранил собственную специфику: более человечный масштаб, более сдержанную композицию и более мягкий архитектурный язык.

Экспоцентр не выполняет свою "советскую" функцию

Комплекс окончательно отошел от первоначальной выставочной функции. В этом исследователи видят своеобразное замыкание исторического круга: современный ВДНХ фактически возвращается к логике большой городской "ярмарки" — места транзита, встреч и коммуникации, которым эта территория была еще во времена Красного Трактира.

Отделка павильонов ВДНХ. Фото: Дмитрий Пруткин

ВДНХ имеет право создать музей пропаганды

На территории Экспоцентра может появиться пространство для осмысления советского наследия. Исследователи видят потенциал в создании "парка коммунистического периода". Также они предлагают развивать здесь пространство исследования украинского монументального искусства советской эпохи, что поможет глубже понять, как украинская культура проявлялась в рамках тоталитарной системы.

Панно "Индустрии" в первом павильоне ВДНХ. Фото: пресс-служба ВДНХ

Переименовать комплекс — шаг в будущее

Название "ВДНХ" фактически потеряло первоначальный смысл. Оно уже не соответствует современным функциям Экспоцентра и может вводить посетителей в заблуждение, поэтому дальнейшее переосмысление пространства и его переименование может стать логичным шагом, по мнению исследователей.

"Серп и молот" нельзя игнорировать

Коммунистические символы в пространстве Экспоцентра не стоит оставлять без реакции. Авторы рассматривают четыре возможные тактики работы с ними: игнорирование, объяснение, девизуализацию или демонтаж. Однако игнорирование они считают неэтичным, а простое объяснение через информационные стенды — не всегда возможным.

Исследователи рекомендуют сочетать девизуализацию с демонтажем: менее заметные элементы — закрывать без повреждения отделки, а самые большие и выразительные символы — демонтировать. В качестве примера авторы приводят опыт Германии, где из исторических публичных сооружений убрали запрещенную нацистскую символику, а сами здания сохранили как памятники.

Генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин. Фото: пресс-служба ВДНХ

Что дальше будут делать с ВДНХ?

Сейчас руководство ВДНХ готовится ко второй фазе — разработке концепции музейного пространства, посвященного мемориализации советского наследия на ВДНХ. Это будет открытый процесс, присоединиться к которому приглашают всех, кто готов и способен взяться за эту задачу.

"Если первую фазу проекта — собственно исследования — ВДНХ профинансировал самостоятельно, то бюджет на разработку концепции мы надеемся привлечь через грантовое финансирование", — подчеркивает Евгений Мушкин.

В целом, считает генеральный директор ВДНХ, Экспоцентр должен рассказывать людям правду о советском режиме в Украине, его задачах, методах и последствиях: "Осведомленность — это предохранитель повторения истории колонизации нашего государства в будущем".

Напомним, мы рассказывали, как столица готовится к сложной зиме. Некоторые прогнозы заставляют задуматься киевлянам, стоит ли оставаться в городе.

Также в Чернобыле заметили красивого оленя возле поваленных деревьев.