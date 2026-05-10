Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Исследователи предложили варианты будущего "серпа и молота" на ВДНХ

Исследователи предложили варианты будущего "серпа и молота" на ВДНХ

Ua ru
Дата публикации 10 мая 2026 06:45
Исследователи предложили варианты будущего "серпа и молота" на ВДНХ
ВДНХ. Фото: Новини.LIVE

В Киеве состоялась презентация исследовательского проекта "(Не)выставка": какая судьба советской символики на ВДНХ". Ее целью было изучить архитектурное, монументальное достояние и выделить варианты развития экспоцентра.

На презентации побывала журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Советская символика на ВДНХ имеет право на жизнь

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве занимает большую территорию площадью почти 300 гектаров. Он украшен советской символикой, произведениями соцреализма и союзной пропаганды. С началом большой войны встал вопрос — что с этим делать.

Проект "(Не) выставка" призван переосмыслить советское наследие Экспоцентра, его место в истории украинской культуры, а также предложить различные подходы к трансформации ВДНХ.

ВДНГ
Презентация проекта "(Не) выставка". Фото: пресс-служба ВДНХ

Это первое целостное исследование комплекса(его можно прочитать по ссылке), которое длилось более года. Над ним работали: кураторы платформы культуры памяти "Прошлое / Будущее / Искусство" Оксана Довгополова и Екатерина Семенюк, исследователи Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики Антон Дробович и Виктория Мизерная. Также к проекту присоединились фотограф и дизайнер Дмитрий Пруткин и приглашенные эксперты: исследователь и архитектор Алексей Быков, историк искусств и куратор Лизавета Герман.

Читайте также:

Это 300 страниц уникального анализа, который сочетает архитектурное, историческое, художественное и визуальное измерения. Авторы сформулировали собственные выводы и рекомендации.

ВДНГ
Советская символика на ВДНХ. Фото: Дмитрий Пруткин

Киевская Выставка — не копия московской модели

Несмотря на советскую идеологическую рамку, комплекс в Киеве создавали местные управленцы, украинские архитекторы и художники. Именно поэтому он сохранил собственную специфику: более человечный масштаб, более сдержанную композицию и более мягкий архитектурный язык.

Экспоцентр не выполняет свою "советскую" функцию

Комплекс окончательно отошел от первоначальной выставочной функции. В этом исследователи видят своеобразное замыкание исторического круга: современный ВДНХ фактически возвращается к логике большой городской "ярмарки" — места транзита, встреч и коммуникации, которым эта территория была еще во времена Красного Трактира.

Оздоблення ВДНГ
Отделка павильонов ВДНХ. Фото: Дмитрий Пруткин

ВДНХ имеет право создать музей пропаганды

На территории Экспоцентра может появиться пространство для осмысления советского наследия. Исследователи видят потенциал в создании "парка коммунистического периода". Также они предлагают развивать здесь пространство исследования украинского монументального искусства советской эпохи, что поможет глубже понять, как украинская культура проявлялась в рамках тоталитарной системы.

Панно "Індустрії", ВДНГ
Панно "Индустрии" в первом павильоне ВДНХ. Фото: пресс-служба ВДНХ

Переименовать комплекс — шаг в будущее

Название "ВДНХ" фактически потеряло первоначальный смысл. Оно уже не соответствует современным функциям Экспоцентра и может вводить посетителей в заблуждение, поэтому дальнейшее переосмысление пространства и его переименование может стать логичным шагом, по мнению исследователей.

"Серп и молот" нельзя игнорировать

Коммунистические символы в пространстве Экспоцентра не стоит оставлять без реакции. Авторы рассматривают четыре возможные тактики работы с ними: игнорирование, объяснение, девизуализацию или демонтаж. Однако игнорирование они считают неэтичным, а простое объяснение через информационные стенды — не всегда возможным.

Исследователи рекомендуют сочетать девизуализацию с демонтажем: менее заметные элементы — закрывать без повреждения отделки, а самые большие и выразительные символы — демонтировать. В качестве примера авторы приводят опыт Германии, где из исторических публичных сооружений убрали запрещенную нацистскую символику, а сами здания сохранили как памятники.

Євген Мушкін
Генеральный директор ВДНХ Евгений Мушкин. Фото: пресс-служба ВДНХ

Что дальше будут делать с ВДНХ?

Сейчас руководство ВДНХ готовится ко второй фазе — разработке концепции музейного пространства, посвященного мемориализации советского наследия на ВДНХ. Это будет открытый процесс, присоединиться к которому приглашают всех, кто готов и способен взяться за эту задачу.

"Если первую фазу проекта — собственно исследования — ВДНХ профинансировал самостоятельно, то бюджет на разработку концепции мы надеемся привлечь через грантовое финансирование", — подчеркивает Евгений Мушкин.

В целом, считает генеральный директор ВДНХ, Экспоцентр должен рассказывать людям правду о советском режиме в Украине, его задачах, методах и последствиях: "Осведомленность — это предохранитель повторения истории колонизации нашего государства в будущем".

Напомним, мы рассказывали, как столица готовится к сложной зиме. Некоторые прогнозы заставляют задуматься киевлянам, стоит ли оставаться в городе.

Также в Чернобыле заметили красивого оленя возле поваленных деревьев. 

Киев музеи ВДНХ исследование Советский Союз
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации