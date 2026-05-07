Київ готується до складної зими: що кажуть у Мінрозвитку

Наслідки російських ракетних ударів по Дарницькій ТЕЦ у Києві. Фото: УНІАН

У Києві існують серйозні виклики у підготовці до наступного опалювального сезону. Водночас темпи виконання робіт наразі не відповідають можливостям та ресурсам столиці.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук в ефірі "Київського часу".

Підготовка Києва до зими

Ковальчук розповів, що виклики, з якими стикається столиця, є подібними до тих, що постали перед усією країною після надскладної минулої зими. Водночас ситуація може погіршуватися, тому повернення до рівня готовності початку попереднього опалювального сезону вже недостатньо.

За його словами, саме для цього в Україні впроваджують комплексні плани стійкості для кожного регіону, зокрема й для Києва. Їхня мета — підвищити готовність критичної інфраструктури та енергосистеми до нових атак і можливих кризових сценаріїв.

"Це і додатковий захист критичної інфраструктури інженерним захистом, забезпечення додаткової електричної генерації в кожному регіоні. Також це забезпечення альтернативними джералами об'єктів водо- та теплопостачання задля можливості працювати за відсутності централізованого постачання електроенергії", — сказав заступник міністра.

Читайте також:

Окремо посадовець акцентував на розвитку розподіленої теплової генерації поблизу великих котелень та ТЕЦ. За його словами, це необхідно для того, щоб мінімізувати ризики для мешканців столиці у разі нових масованих атак на енергетичну інфраструктуру.

"У Києві викликів найбільше, тут є три великі джерела теплової генерації, лівий берег дійсно під загрозою", — зазначив Ковальчук.

Він додав, що завдання держави зараз — контролювати виконання вже розроблених рішень у кожному регіоні та стимулювати місцеву владу до активніших дій.

За словами заступника міністра, нинішні темпи підготовки столиці до зими не можна порівнювати з іншими регіонами, враховуючи фінансові можливості та бюджет Києва.

Як писали Новини.LIVE, раніше Костянтин Ковальчук заявляв, що прифронтові регіони випереджають Київ по планах стійкості. Він хотів би, аби у вересні всі регіони були на однаковому місці зі 100% виконанням.

Водночас Київ критикують за повільний ремонт тепломереж. Уряд вимагає від київської влади терміново прискорити підготовку до зими, на яку залишилося лише сім місяців, інакше після 10 травня спроможність керівництва столиці оцінюватимуть окремо.