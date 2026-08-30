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Главная Киев Что посмотреть на XVII Одесском кинофестивале: советы от Анны Мачух

Что посмотреть на XVII Одесском кинофестивале: советы от Анны Мачух

Ua ru
30 августа 2026 09:15
Фильмы, которые нельзя пропустить на Одесском кинофестивале: мнение Анны Мачух
«Золотой Дюк» на церемонии открытия XVII Одесского кинофестиваля. Фото: пресс-релиз

Более 80 фильмов, ретроспектива Сергея Буковского, специальная программа, посвящённая украинским защитницам, и четыре ярких фильма в национальной программе. Одесский международный кинофестиваль этим летом поражает разнообразием выбора.

Журналистка Новини.LIVE Анна Сирик узнала у генерального директора фестиваля Анны Мачух, какие фильмы нельзя пропустить.

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Национальная программа — обязательный просмотр для зрителя на ОМКФ 2026

Генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух советует обратить внимание на национальную конкурсную программу. Это четыре авторских фильма, производство которых было затруднено проблемами финансирования и военными вызовами.

Анна Мачух
Генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух. Фото: пресс-релиз

Один из фильмов — "Соліст" Сергея Сторожева, съемки которого начались еще до полномасштабного вторжения. Фильм об актёре, который потерял работу в театре и устраивается "пациентом" в психиатрическую больницу. Я думаю, что это возможность отвлечься от реальности, посмеяться, приятно провести время.

Соліст
"Солист". Фото: кадр из фильма

"Мрія Кіри" Дениса Колесникова также начали снимать ещё до полномасштабного вторжения. Это история о девочке, которая принимает судьбоносное решение в 1922 году. Решает до начала войны — покинуть страну или остаться.

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Мрія Кіри
"Мрія Кіри". Фото: кадр из фильма

Фильм "Крила" Аны Роша де Соузы снимался в прошлом году. Это работа португальской режиссёра, которая несколько лет назад была у нас в жюри. Фильм о девочке с синдромом Дауна из Ирпеня, которая вынуждена бежать в Португалию. Это её путь — путь выезда из Украины, путь адаптации.

Крила
"Крила". Фото: кадр из фильма

И, собственно, картина "За перемогу" Валентина Васяновича. Такая антиутопия о том, что нас ждет, когда Украина одержит победу.

За перемогу
"За перемогу". Фото: кадр из фильма

Журналисты Новини.LIVE побывали на церемонии открытия 17-го Одесского международного кинофестиваля. Специальным гостем стал режиссер Данис Танович. Также на мероприятие пришли министр культуры Украины Татьяна Бережная и глава Госкино Андрей Осипов.

Ранее мы рассказывали, как прошел этно-электронный фестиваль "Вирій". Он собрал 17 тысяч гостей, а также ведущих украинских артистов и зарубежных диджеев.

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Киев фильм фестиваль ОМКФ
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык

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