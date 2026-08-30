Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Що подивитись на XVII Одеському кінофестивалі: поради від Анни Мачух

Що подивитись на XVII Одеському кінофестивалі: поради від Анни Мачух

Ua ru
30 серпня 2026 09:15
Фільми, які не можна пропустити на Одеському кінофестивалі: думка Анни Мачух
"Золотий Дюк" на церемонії відкриття XVII Одеського кінофестивалю. Фото: пресреліз

Більше 80 фільмів, ретроспектива Сергія Буковського, спецпрограма про українських захисниць та чотири сильні стрічки в національній програмі. Одеський міжнародний кінофестиваль цього літа вражає різноманітністю вибору. 

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик дізналась у гендиректорки фестивалю Анни Мачух, які стрічки не можна пропустили. 

Реклама

Національна програма — мастхев для глядача на ОМКФ 2026

Генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух радить звернути особливу вагу на національну конкурсну програму. Це чотири авторські фільми, виробництво яких було ускладнено проблемами фінансування та воєнними викликами.

Анна Мачух
Гендиректорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух. Фото: пресреліз

Один із фільмів — це "Соліст" Сергія Сторожева, який почав зніматися ще до повномасштабного вторгнення. Фільм про актора, який втратив роботу в театрі та йде працювати "пацієнтом" у психлікарні. Я думаю, що це можливість відірватися від реальності, посміятися, гарно провести час.

Соліст
"Соліст". Фото: кадр з фільму

"Мрія Кіри" Дениса Колеснікова також почали знімати ще до повномасштабного вторгнення. Це історія про дівчинку, яка ухвалює доленосне рішення у 1922 році. Вирішує до початку війни —покинути країмну чи залишитися.

Читайте також:
Мрія Кіри
"Мрія Кіри". Фото: кадр з фільму

Фільм "Крила" Ани Роша де Соузи знімався минулого року. Це робота португальської режисерки, яка кілька років тому була у нас в журі. Фільм про дівчинку з синдромом Дауна із Ірпеня, яка змушена тікати в Португалію. Це її шлях, шлях виїзду з України, шлях адаптації.

Крила
"Крила". Фото: кадр з фільму

І власне — стрічка "За перемогу" Валентина Васяновича. Така антиутопія про те, що на нас чекає, коли Україна здобуде перемогу.

За перемогу
"За перемогу". Фото: кадр з фільму

Журналісти Новини.LIVE побували на церемонії відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Спеціальним гостем став режисер Даніс Тановіч. Також на подію завітали міністерка культури України Тетяна Бережна та очільник Держкіно Андрій Осіпов.

Раніше ми розповідали, як минув етно-електронний фестиваль "Вирій". Він зібрав 17 тисяч гостей та провідних українських митців та зарубіжних діджеїв. 

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Київ фільм фестиваль ОМКФ
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації