Фільми, які не можна пропустити на Одеському кінофестивалі: думка Анни Мачух

"Золотий Дюк" на церемонії відкриття XVII Одеського кінофестивалю. Фото: пресреліз

Більше 80 фільмів, ретроспектива Сергія Буковського, спецпрограма про українських захисниць та чотири сильні стрічки в національній програмі. Одеський міжнародний кінофестиваль цього літа вражає різноманітністю вибору.

Журналістка Новини.LIVE Анна Сірик дізналась у гендиректорки фестивалю Анни Мачух, які стрічки не можна пропустили.

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Національна програма — мастхев для глядача на ОМКФ 2026

Генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух радить звернути особливу вагу на національну конкурсну програму. Це чотири авторські фільми, виробництво яких було ускладнено проблемами фінансування та воєнними викликами.

Гендиректорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух. Фото: пресреліз

Один із фільмів — це "Соліст" Сергія Сторожева, який почав зніматися ще до повномасштабного вторгнення. Фільм про актора, який втратив роботу в театрі та йде працювати "пацієнтом" у психлікарні. Я думаю, що це можливість відірватися від реальності, посміятися, гарно провести час.

"Соліст". Фото: кадр з фільму

"Мрія Кіри" Дениса Колеснікова також почали знімати ще до повномасштабного вторгнення. Це історія про дівчинку, яка ухвалює доленосне рішення у 1922 році. Вирішує до початку війни —покинути країмну чи залишитися.

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"Мрія Кіри". Фото: кадр з фільму

Фільм "Крила" Ани Роша де Соузи знімався минулого року. Це робота португальської режисерки, яка кілька років тому була у нас в журі. Фільм про дівчинку з синдромом Дауна із Ірпеня, яка змушена тікати в Португалію. Це її шлях, шлях виїзду з України, шлях адаптації.

"Крила". Фото: кадр з фільму

І власне — стрічка "За перемогу" Валентина Васяновича. Така антиутопія про те, що на нас чекає, коли Україна здобуде перемогу.

"За перемогу". Фото: кадр з фільму

Журналісти Новини.LIVE побували на церемонії відкриття 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Спеціальним гостем став режисер Даніс Тановіч. Також на подію завітали міністерка культури України Тетяна Бережна та очільник Держкіно Андрій Осіпов.

Раніше ми розповідали, як минув етно-електронний фестиваль "Вирій". Він зібрав 17 тисяч гостей та провідних українських митців та зарубіжних діджеїв.

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