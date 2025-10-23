Видео
Україна
В Киеве возросло количество пострадавших от дроновой атаки

В Киеве возросло количество пострадавших от дроновой атаки

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 07:50
обновлено: 08:09
В Киеве семеро пострадавших после ночной атаки 23 октября
Девушка спасает собаку в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на четверг, 23 октября, Киев подвергся очередной воздушной атаке. По новым данным, в результате вражеского обстрела пострадали уже семь человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читайте также:

Россия атаковала дронами Киев 23 октября

По информации городского головы столицы пятерых из них госпитализировали в медицинские учреждения, еще двое находятся на амбулаторном лечении.

Также ранее глава Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Деснянском районе в результате падения обломков повреждения получил многоквартирный дом. На месте работают экстренные службы, проводятся аварийно-спасательные работы и обследование здания.

Напомним, в ночь на 23 октября, в Киеве объявляли воздушную тревогу.

Между тем в Киеве и по области в результате атак на энергообъекты, 23 октября будут действовать графики отключений электроэнергии.

Киев война обстрелы дроны пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
