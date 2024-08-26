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В КГГА назвали последствия для столицы после массированной атаки врага

26 августа 2024 19:56
Виктория Козырь - редактор
В Киеве зафиксирован ряд проблем из-за утреннего обстрела
Люди ждут общественного транспорта в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

В результате российской атаки в Киеве и других городах Украины наблюдаются проблемы с электроснабжением. В столице зафиксировано низкое давление водоснабжения и задержка транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в понедельник, 26 августа.

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В КГГА отметили, что из-за проблем с электричеством система водоснабжения правого берега будет работать на пониженном давлении.

"Также из-за отсутствия напряжения задерживается столичный электротранспорт. Троллейбусы и трамваи с наибольшими пассажиропотоками обязательно дублируют автобусами", — говорится в сообщении.

К тому же, возможны временные сбои в работе светофоров, часть которых еще не оборудована новейшими шкафами резервного питания. Людей призывают быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

В настоящее время энергетики и коммунальные службы делают все для стабилизации ситуации с водоснабжением.

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Сообщение КГГА. Фото: скриншот

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