Продолжается заседание по делу Коломойского 2 марта — подробности

Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 2 марта продолжается заседание в Подольском районном суде по делу бизнесмена Игоря Коломойского. Суд рассматривает обвинение в завладении средствами АО КБ "ПриватБанк" на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Известно, что Коломойский прибыл в зал суда с книгой украинского автора Василия Шкляра "Черный ворон". Она описывает героическое сопротивление последних сил УНР против большевистской оккупации в Холодном Яру в 1920-х годах.

Во время заседания бизнесмен погрузился в чтение. Кроме того, он начал проверять журналиста Игоря Цыганыка на знание украинского языка.

Отметим, 7 сентября 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины объявили Игорю Коломойскому о подозрении в завладении более 9,2 млрд гривен средств ПриватБанка. Речь идет о периоде, когда он был конечным бенефициарным владельцем финучреждения.

По данным следствия, к реализации схемы были привлечены пять должностных лиц банка, среди которых — председатель правления, его заместитель, руководитель департамента межбанковского дилинга и директор казначейства. Правоохранители считают, что каждый из них выполнял определенную роль в механизме вывода средств.

Действия фигурантов квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — в частности по присвоению имущества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога. Конкретная правовая оценка зависит от степени участия каждого участника схемы.

Следствие также утверждает, что в течение января-марта 2015 года, когда Коломойский одновременно занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации, был разработан план завладения средствами банка. По версии обвинения, эти деньги должны были направляться на финансирование оффшорной структуры, а также на увеличение доли бенефициара в уставном капитале банка.

По данным Подольского районного суда Киева, Коломойскому инкриминируют уголовные правонарушения по четырем статьям УКУ.

Напомним, в январе Алексей Гончаренко сообщил, что на Игоря Коломойского планировали совершить покушение. Оно планировалось во время перевозки бизнесмена на заседание Временной следственной комиссии (ВСК).

Известно, что последнее заседание должно было состояться 13 февраля, однако заседание снова перенесли.