Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Дело Коломойского — в Киеве началось судебное заседание

Дело Коломойского — в Киеве началось судебное заседание

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 19:28
Продолжается заседание по делу Коломойского 2 марта — подробности
Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 2 марта продолжается заседание в Подольском районном суде по делу бизнесмена Игоря Коломойского. Суд рассматривает обвинение в завладении средствами АО КБ "ПриватБанк" на сумму более 9,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Реклама
Читайте также:

Дело Игоря Коломойского

Известно, что Коломойский прибыл в зал суда с книгой украинского автора Василия Шкляра "Черный ворон". Она описывает героическое сопротивление последних сил УНР против большевистской оккупации в Холодном Яру в 1920-х годах.

Во время заседания бизнесмен погрузился в чтение. Кроме того, он начал проверять журналиста Игоря Цыганыка на знание украинского языка.

Отметим, 7 сентября 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины объявили Игорю Коломойскому о подозрении в завладении более 9,2 млрд гривен средств ПриватБанка. Речь идет о периоде, когда он был конечным бенефициарным владельцем финучреждения.

По данным следствия, к реализации схемы были привлечены пять должностных лиц банка, среди которых — председатель правления, его заместитель, руководитель департамента межбанковского дилинга и директор казначейства. Правоохранители считают, что каждый из них выполнял определенную роль в механизме вывода средств.

Действия фигурантов квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — в частности по присвоению имущества в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога. Конкретная правовая оценка зависит от степени участия каждого участника схемы.

Следствие также утверждает, что в течение января-марта 2015 года, когда Коломойский одновременно занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации, был разработан план завладения средствами банка. По версии обвинения, эти деньги должны были направляться на финансирование оффшорной структуры, а также на увеличение доли бенефициара в уставном капитале банка.

По данным Подольского районного суда Киева, Коломойскому инкриминируют уголовные правонарушения по четырем статьям УКУ.

Напомним, в январе Алексей Гончаренко сообщил, что на Игоря Коломойского планировали совершить покушение. Оно планировалось во время перевозки бизнесмена на заседание Временной следственной комиссии (ВСК).

Известно, что последнее заседание должно было состояться 13 февраля, однако заседание снова перенесли.

Киев суд ПриватБанк Игорь Коломойский
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации