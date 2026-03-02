Справа Коломойського — у Києві 2 березня триває судове засідання

Ігор Коломойський в залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Подільському районному суду Києва 2 березня триває засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського. Сьогодні розгляд стосується обвинувачення у заволодінні коштами АТ КБ "ПриватБанк" на суму понад 9,2 мільярдів гривень.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

Справа Ігоря Коломойського

Відомо, що Коломойський прибув до зали суду із книгою українського автора Василя Шкляра "Чорний ворон". Вона описує героїчний спротив останніх сил УНР проти більшовицької окупації в Холодному Яру у 1920-х роках.

Під час засідання бізнесмен поринув в читання. Крім того, він почав перевіряти журналіста Ігоря Циганика на знання української мови.

Зазначимо, 7 вересня 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України оголосили Ігорю Коломойському про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд гривень коштів ПриватБанку. Йдеться про період, коли він був кінцевим бенефіціарним власником фінустанови.

За даними слідства, до реалізації схеми було залучено п'ятьох посадовців банку, серед яких — голова правління, його заступник, керівник департаменту міжбанківського дилінгу та директор казначейства. Правоохоронці вважають, що кожен із них виконував визначену роль у механізмі виведення коштів.

Дії фігурантів кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України — зокрема щодо привласнення майна в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та службового підроблення. Конкретна правова оцінка залежить від ступеня участі кожного учасника схеми.

Слідство також стверджує, що впродовж січня–березня 2015 року, коли Коломойський одночасно обіймав посаду голови Дніпропетровськлї обласної державної адміністрації, було розроблено план заволодіння коштами банку. За версією обвинувачення, ці гроші мали спрямовуватися на фінансування офшорної структури, а також на збільшення частки бенефіціара у статутному капіталі банку.

За даними Подільського районного суду Києва, Коломойському інкримінують кримінальні правопорушення за чотирма статтями ККУ.

Нагадаємо, у січні Олексій Гончаренко повідомив, що на Ігоря Коломойського планували скоїти замах. Він планувався під час перевезення бізнесмена на засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК).

Відомо, що останнє засідання мало відбутися 13 лютого, однак засідання знову перенесли.