Киев выполнил лишь 6 % Плана устойчивости, хотя финансирование имеется, — депутат Киевсовета

Максим Нефедов. Фото: Facebook/Максим Нефедов

Депутат Киевского горсовета Максим Нефедов заявил, что столица реализовала лишь 6 % мер, предусмотренных Планом устойчивости, несмотря на наличие необходимого финансирования. По его мнению, главной причиной задержек является нежелание ответственных исполнителей использовать выделенные средства из-за опасений уголовных дел.

Об этом депутат заявил во время эфира у журналиста Евгения Плинского, передает Новини.LIVE.

Почему средства на План устойчивости в Киеве не используются

По словам Нефедова, именно из-за осторожности в городе затягивается принятие важных решений. В частности, тендер на определение альтернативной системы теплоснабжения был объявлен лишь недавно.

По его мнению, главной причиной задержек является не нехватка средств, а неспособность ответственных лиц принимать решения и реализовывать проекты. По словам депутата, проблема заключается не только в страхе уголовной ответственности, но и в неэффективности работы государственных и местных органов власти.

"Еще раз скажу: главное зло, которое у нас есть в этих ситуациях, — это неспособность, это даже не коррупция. Это то, что мы так долго разваливали государственную и местную власть, что когда оказалось, что эти люди должны работать... Просто они были никому не нужны, мы все говорили, что они коррупционеры, они сидят, занимаются непонятно чем. И, наверное, тогда это, возможно, даже соответствовало действительности. А когда выяснилось, что эти люди должны что-то сделать, оказалось, что они неспособны, они не могут составить технические условия, они не могут провести тендер, они не могут принять решение, они все понимают, что за бездействие никто не накажет", — сказал Нефедов.

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Накануне премьер-министр Украины Сергей Корецкий выразил недовольство темпами выполнения Планов устойчивости. Он поручил профильным министерствам до конца недели предоставить отчеты о ходе реализации этих мер, а также проинформировать об имеющихся рисках и проблемных вопросах.

"Критически важно четко осознавать имеющиеся пробелы и недоработки, а также пути их устранения. Контроль за выполнением планов будет постоянным. Следующим шагом станет расширенное заседание с участием руководителей областных военных администраций и государственных компаний", — добавил Корецкий.

Как сообщали Новини.LIVE, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко назвал политической манипуляцией заявления о якобы возвращении Киевом 1,25 млрд грн в государственный бюджет. По его словам, никакого фактического перечисления средств не произошло, а решение Киевсовета касалось лишь изменений в бюджетных документах.

Как сообщали Новини.LIVE, Киев обратился в Кабинет министров, СНБО и Офис президента с просьбой обеспечить государственное финансирование ключевых проектов энергоустойчивости. Кроме того, в КГГА призвали упростить процедуры закупок, чтобы ускорить реализацию этих проектов.