Киев просит о государственном финансировании для Плана энергетической устойчивости

Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Киев просит у государства средства для обеспечения финансирования основных проектов в области энергетической устойчивости. Кроме того, столица призывает упростить процедуру закупок. КГГА уже обратилась в Кабмин, СНБО и ОП с предложениями.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает Новини.LIVE.

План устойчивости Киева

И.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что город подчеркивает необходимость предусмотреть государственное финансирование для части приоритетных проектов, а также принять решение об упрощении процедур закупок, поскольку без этого реализация отдельных мероприятий Плана может задержаться.

По словам чиновника, хотя на правительственном уровне уже согласован механизм софинансирования Плана энергетической устойчивости в соотношении 50% средств города и 50% государственного бюджета, до сих пор не определены ответственные заказчики и не утверждены объемы государственного финансирования для части проектов.

"Город сегодня предпринимает все возможные меры для надлежащей подготовки к следующему отопительному сезону и реализации Плана энергетической устойчивости. Неотъемлемой составляющей этой подготовки остается участие государства — финансовая и организационно-правовая помощь, учитывая специфику столицы, масштаб и сложность проектов Киева. Есть неотложные вопросы, требующие совместных решений государства и города. Прежде всего это определение финансирования части проектов и внедрение механизмов, которые позволят ускорить их реализацию", — говорит Пантелеев.

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И.о. первого заместителя председателя КГГА напомнил, что Комплексный план устойчивости территориальной общины города Киева был представлен на заседании СНБО 3 марта, и никаких замечаний или информации об отклонении не было, поэтому реализацию начали сразу. В июне в документ были внесены изменения.

КГГА ежемесячно представляет отчетность в СНБО и правительство о реализации Комплексного плана устойчивости территориальной общины Киева. По итогам рабочих правительственных совещаний была достигнута договоренность о финансировании мероприятий программы в равных долях — по 50% из городского и государственного бюджетов, а также согласована совместная ответственность за формирование резервной системы теплоснабжения столицы.

"На основе достигнутых договоренностей Киев уже реализует масштабные проекты по восстановлению поврежденных объектов и укреплению энергоустойчивости столицы. В частности, речь идет о реализации общегосударственных стратегических проектов: инженерно-техническая защита, когенерация, резервное питание систем водоснабжения и водоотведения, а также развитие распределенной тепловой генерации. Общая стоимость проектов, которые реализует город, составляет почти 23 млрд грн, что превышает половину стоимости всего Комплексного плана", — говорится в сообщении.

Также Киев привлекает международное финансирование, помимо средств городского бюджета. В КГГА отметили, что финансирование из госбюджета предусмотрено лишь частично — для инженерно-технической защиты и распределенной тепловой генерации.

Несмотря на соответствующие обращения в профильные центральные органы власти, Киев до сих пор не получил четко определенных направлений и объемов государственного финансирования. Пантелеев отметил, что это затрудняет реализацию одного из ключевых направлений Комплексного плана. Речь идет о создании резервной системы теплоснабжения путем строительства новых и модернизации существующих источников тепловой энергии.

"Отдельной проблемой остается отсутствие решений по упрощению процедур закупок. В частности, речь идет о возможности внесения изменений в существенные условия договоров после прохождения экспертизы проектов и исключения требований по локализации. Это позволит применять принцип "проектируй — строй", осуществлять проектирование и строительство параллельно и существенно сократить сроки реализации проектов", — говорится в сообщении.

Отметим, что Киев имеет самый большой городской бюджет среди всех украинских городов. В 2026 году его объем превышает 113 млрд гривен.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко, Киев пока отстает в подготовке к предстоящей зиме. По ее словам, это прямая ответственность городских властей.

Ранее правительство дополнительно выделило Киеву 2 млрд гривен на подготовку к зиме. Деньги будут направлены на защиту энергетических объектов и обеспечение бесперебойного теплоснабжения.