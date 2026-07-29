Київ виконав лише 6% Плану стійкості, хоча фінансування є, — депутат Київради

Максим Нефьодов. Фото: Facebook/Максим Нефьодов

Депутат Київради Максим Нефьодов заявив, що столиця реалізувала лише 6% заходів, передбачених Планом стійкості, попри наявність необхідного фінансування. На його думку, головною причиною затримок є небажання відповідальних виконавців використовувати виділені кошти через побоювання кримінальних проваджень.

Про це депутат заявив під час ефіру в журналіста Євгена Плінського, передає Новини.LIVE.

Чому кошти на План стійкості в Києві не використовують

За словами Нефьодова, саме через обережність у місті затягується ухвалення важливих рішень. Зокрема, тендер на визначення альтернативної системи теплопостачання був оголошений лише нещодавно.

На його думку, головною причиною затримок є не брак коштів, а неспроможність відповідальних виконавців ухвалювати рішення та реалізовувати проєкти. За словами депутата, проблема полягає не лише у страху кримінальної відповідальності, а й у неефективності роботи державних і місцевих органів влади.

"Ще раз кажу, основне зло, яке у нас є в цих історіях, — це спроможність, це навіть не корупція. Це те, що ми так довго розвалювали державну і місцеву владу, що коли виявилося, що ці люди мають працювати... Просто вони були непотрібні, ми всі казали, що вони корупціонери, вони сидять, займаються незрозуміло чим. І, напевно, тоді це, можливо, і навіть відповідало дійсності. А коли виявилося, що ці люди мають щось зробити, виявилося, що вони не здатні, вони не можуть виписати технічні умови, вони не можуть провести тендер, вони не можуть прийняти рішення, вони всі розуміють, що за бездіяльність ніхто не покарає", — сказав Нефьодов.

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Напередодні прем'єр-міністр України Сергій Корецький висловив невдоволення темпами виконання Планів стійкості. Він доручив профільним міністерствам до кінця тижня надати звіти про стан реалізації цих заходів, а також поінформувати про наявні ризики та проблемні питання.

"Критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення. Контроль за виконанням планів буде постійним. Наступним кроком стане розширене засідання за участі керівників обласних військових адміністрацій та державних компаній", — додав Корецький.

Як повідомляли Новини.LIVE, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко назвав політичною маніпуляцією заяви про нібито повернення Києвом 1,25 млрд грн до державного бюджету. За його словами, жодного фактичного перерахування коштів не відбулося, а рішення Київради стосувалося лише змін до бюджетних документів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Київ звернувся до Кабінету Міністрів, РНБО та Офісу Президента із проханням забезпечити державне фінансування ключових проєктів енергостійкості. Крім того, у КМДА закликали спростити процедури закупівель, щоб пришвидшити реалізацію цих проєктів.