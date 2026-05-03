Киев должен показать лидерство: Кулеба о подготовке к зиме

Алексей Кулеба. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что Киев должен сыграть ключевую роль в подготовке Украины к следующему отопительному сезону. По его словам, именно от столицы ожидают активного лидерства в этом процессе.

Об этом Алексей Кулеба заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Подготовка Киева к зиме

Кулеба отметил, что в столице сосредоточены лучшие практики как для подрядчиков, так и в сфере защиты критической инфраструктуры. Кроме того, Киев является одним из самых финансово состоятельных городов страны, что позволяет ему делать весомый вклад в подготовку к зиме.

"Безусловно, Киев должен делать свой большой вклад, чтобы уменьшить нагрузку на государственный бюджет. Это позволит направить больше ресурсов на поддержку прифронтовых регионов и общин", — отметил он.

Министр добавил, что за последние два месяца ситуация с подготовкой к зиме в целом улучшилась, однако впереди еще значительный объем работ. В то же время, по его словам, столица имеет потенциал сделать больше для усиления энергетической устойчивости страны.

Отметим, 10 марта Киевсовет принял план энергетической устойчивости на следующий отопительный сезон, однако впоследствии правительство поручило доработать документ. Премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что ключевым приоритетом должно стать развитие распределенного теплоснабжения в Киеве, и именно в этой части план нуждался в доработке.

Как рассказала депутат Киевсовета Людмила Ковалевская, план устойчивости Киева оценили в 61 млрд грн, однако большинство средств еще ищут. В то же время депутат Андрей Витренко отметил, что первый этап плана не обеспечит 100% теплоснабжения, как это было до войны.

Также отметим, что в начале марта Киев оставался единственным городом, который не подал план устойчивости на следующий отопительный сезон. Президент Зеленский отмечал, что за некачественную подготовку к зиме будет персональная ответственность мэра Кличко.

Как писали Новини.LIVE, за время войны в Святошинском районе Киева повреждено 336 домов. В городе продолжается восстановление поврежденного жилья и большинство объектов уже восстановлено.

Также известно, что в Святошинском районе насчитывается 463 укрытия. До конца 2026 года планируют завершить строительство еще трех радиационных укрытий.