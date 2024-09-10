В Киеве на футбольной площадке с детьми взорвалась граната на футбольной площадке

В Киеве на футбольной площадке с детьми взорвалась граната
10 сентября 2024 21:50
Полиция на месте происшествия. Фото: полиция Киева
В Соломенском районе Киева на территории футбольной площадки взорвалась страйкбольная граната. Указывается, что на нем играли дети.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 10 сентября.
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По имеющимся данным, на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехнические специалисты и медицинский персонал. В этот момент к медикам обратился 17-летний парень, находившийся на стадионе. У него диагностировали острую стрессовую реакцию. Других пострадавших нет. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия, а также ищут лицо, применившее взрывное устройство.
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