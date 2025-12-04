Депутат Витренко считает, что запуск строительства метро на Виноградарь в 2027 году будет просто чудом — есть большие проблемы

Строительство метро на Виноградаре. Фото: Алексей Самсонов

Относительно обещаний руководства киевского метрополитена о введении в эксплуатацию станций "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также запуска метро на Виноградарь, то у депутата КГС Андрея Витренко есть большие сомнения. Такие обещания звучат не первый год, а результатов нет.

Об этом председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко заявил в эфире "Киевского времени".

Запуск метро на Виноградарь будет чудом

По словам Витренко, метро на Виноградарь местные власти обещали каждый год начиная с 2021 года. Городской депутат считает, что будет настоящим чудом, если эти обещания будут выполнены в 2027 году, как сейчас это анонсируется.

"Тем более нам, как депутатам, запретили посещать опасные места, как то строительство метро. Объясняют это тем, что у нас нет соответствующей подготовки по защите труда. Поэтому сказать наверняка, что там происходит я не могу", — заявил Витренко.

Депутат отметил, что строительство метрополитена недофинансировано в бюджете на 2026 год. Однако есть предложение, чтобы взять очередной кредит на это, и "повесить" впоследствии на киевлян, увеличив стоимость проезда.

Напомним, у КП "Киевский метрополитен" есть планы по завершению основных конструкций станций "Мостицкая" и "Проспект Правды". После этого, после 2027 года, можно рассматривать запуск метрополитена на Виноградарь.

Также сообщалось, что в Киевсовете предложили сделать бесплатным проезд в метро до конца войны.