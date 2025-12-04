Депутат Вітренко вважає, що запуск будівництва метро на Виноградар у 2027 році буде просто дивом — є великі проблеми

Будівництво метро на Виноградар. Фото: Олексій Самсонов

Щодо обіцянь керівництва київського метрополітену про введення в експлуатацію станцій "Мостицька" та "Проспект Правди", а також запуску метро на Виноградар, то у депутата КМР Андрія Вітренка є великі сумніви. Такі обіцянки лунають не перший рік, а результатів немає.

Про це голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко заявив у етері "Київського часу".

Реклама

Читайте також:

Запуск метро на Виноградар буде дивом

За словами Вітренка, метро на Виноградар місцева влада обіцяла кожен рік починаючи з 2021 року. Міський депутат вважає, що буде справжнім дивом, якщо ці обіцянки будуть виконані у 2027 році, як зараз це анонсується.

"Тим більше нам, як депутатам, заборонили відвідувати небезпечні місця. як то будівництво метро. Пояснюють це тим, що у нас не має відповідної підготовки із захисту праці. Тому сказати напевно, що там відбувається я не можу", — заявив Вітренко.

Депутат зазначив, що будівництво метрополітену не дофінансоване в бюджеті на 2026 рік. Проте є пропозиція, щоб взяти черговий кредит на це, і "повісити" згодом на киян, збільшивши вартість проїзду.

Нагадаємо, у КП "Київський метрополітен" є плани щодо завершення основних конструкцій станцій "Мостицька" та "Проспект Правди". Після цього, після 2027 року, можна розглядати запуск метрополітену на Виноградар.

Також повідомлялось, що у Київраді запропонували зробити безплатним проїзд у метро до кінця війни.