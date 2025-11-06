Сколько стоит проезд в метро Киева

Киевский метрополитен. Фото: info.ua

Убытки киевского метрополитена достигают нескольких миллионов гривен. А доходы не покрывают их.

Об этом заявил депутат Киевсовета Тарас Козак во время пленарного заседания в четверг, 6 ноября.

Убытки киевского метро

Козак рассказал, что за первую половину 2025 года убытки метро достигают 2,6 млрд гривен, при этом доходы значительно меньше — 830 млн гривен.

"У меня есть предложение сделать проезд в киевском метрополитене бесплатным до конца военного положения. Это имеет определенное экономическое обоснование. Потому что доходы не существенны для деятельности нашего метрополитена", — добавил он.

По словам депутата, такое решение позволит не тратить лишние средства на инфраструктуру оплаты метрополитена.

Отметим, что на сегодня проезд в киевском метро стоит восемь гривен.

