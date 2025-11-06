Сколько стоит проезд в метро Киева

Киевсовету предлагают сделать бесплатным проезд в метро
Убытки киевского метрополитена достигают нескольких миллионов гривен. А доходы не покрывают их.
Об этом заявил депутат Киевсовета Тарас Козак во время пленарного заседания в четверг, 6 ноября.
Убытки киевского метро
Козак рассказал, что за первую половину 2025 года убытки метро достигают 2,6 млрд гривен, при этом доходы значительно меньше — 830 млн гривен.
"У меня есть предложение сделать проезд в киевском метрополитене бесплатным до конца военного положения. Это имеет определенное экономическое обоснование. Потому что доходы не существенны для деятельности нашего метрополитена", — добавил он.
По словам депутата, такое решение позволит не тратить лишние средства на инфраструктуру оплаты метрополитена.
Отметим, что на сегодня проезд в киевском метро стоит восемь гривен.
