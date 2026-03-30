Витренко сомневается в прозрачности закупок когенерационных установок

Андрей Витренко. Фото: sluga-narodu.com

Прозрачность закупок когенерационных установок для Киева — под сомнением. Устройства, вероятно, закупили у фиктивной фирмы. Директор указанной компании на данный момент не проживает в Украине.

Об этом в эфире "Київському часу" 25 марта сообщил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, передает Новини.LIVE.

Что известно о закупках когенерационных установок

По словам Витренко, когенерационные установки закупили у словацкой фирмы, которая ранее их приобрела в Австрии.

"Фирма была зарегистрирована по адресу массовой регистрации предприятий, где фиктивные предприятия используются. А директором и ответственным лицом во всех учредительных документах была указана гражданка Украины, которая полгода назад переехала из Ужгорода в Словакию", — отметил нардеп.

Также он добавил, что директор фирмы ранее работала в ресторане.

Новини.LIVE со ссылкой на Андрея Витренко сообщал, что "Киевтеплоэнерго" требует дополнительного финансирования. Предприятие хочет получить деньги, несмотря на то, что после отопительного сезона имеет более 11 миллиардов гривен. К тому же почти два миллиарда гривен осталось с прошлого года.

Также Новини.LIVE со ссылкой на директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко объяснял, как действовать, если отопления нет, а платежки за тепло поступают. Стоит обратиться с жалобой к поставщику услуги. Иногда дело может дойти даже до суда.