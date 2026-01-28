Удар по Белогородке 28 января - погибла Светлана Блатова с мужем

Погибшая Светлана Блатова. Фото: Instagram Светланы Блатовой

В среду, 28 января, Светлана Блатова погибла вместе с мужем в результате попадания российского дрона в жилой дом в Белогородке Киевской области. Их дети остались без родителей.

Об этом сообщили близкие супругов в Instagram.

Что известно о гибели Светланы Блатовой и ее мужа

Как говорится в сообщении, у пары остались двое детей.

В Киевской ОГА отметили, что спасатели вынесли из охваченной огнем квартиры четырехлетнюю дочь семьи, сообщили в областной военной администрации. Старший сын Максим в этот день праздновал свой день рождения и потерял обоих родителей.

Соседка погибших рассказала журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету, что супруги только недавно переехали в этот дом.

"Молодые, веселые, счастливые, им очень нравилось жить в этом комплексе", — вспоминает женщина.

Также другая соседка Светланы рассказала журналисту Новини.LIVE, как они с мужем спасли 4-летнюю дочь погибшей.

"Ребенка Светланы одела, потому что она была в пижамке, и со своим ребенком, вместе с животными вышли на улицу", — сообщила женщина.

По словам соседки, у старшего сына супругов сегодня был день рождения — ему исполнилось 20 лет. Именно ему передали 4-летнюю сестру.

Напомним, что четырехлетнюю девочку из охваченного огнем помещения спас фронтовой корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир.

А до этого стало известно, что в результате вражеской атаки на Белогородскую громаду поврежден дом, а также произошел пожар.