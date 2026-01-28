Удар по Білогородці 28 січня - загинула Світлана Блатова із чоловіком

Діти лишились самі — що відомо про загибель подружжя на Київщині
У середу, 28 січня, Світлана Блатова загинула разом із чоловіком унаслідок влучання російського дрона в житловий будинок у Білогородці Київської області. Іх діти залишилися без батьків.
Про це повідомили близькі подружжя в Instagram.
Що відомо про загибель Світлани Блатової та її чоловіка
Як говориться у повідоменні, у пари залишилися двоє дітей.
У Київській ОВА зазначили, що рятувальники винесли з охопленої вогнем квартири чотирирічну доньку родини, повідомили в обласній військовій адміністрації. Старший син Максим у цей день святкував свій день народження і втратив обох батьків.
Сусідка загиблих розповіла журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету, що подружжя лише нещодавно переїхало до цього будинку.
"Молоді, веселі, щасливі. Їм дуже подобалося жити у цьому комплексі", — згадує жінка.
Також інша сусідка Світлани розповіла журналісту Новини.LIVE, як вони із чоловіком врятувала 4-річну доньку загиблої.
"Дитину Світлани вдягла, бо вона була в піжамці, і зі своєю дитиною, разом із тваринами вийшли на вулицю", — повідомила жінка.
За словами сусідки, у старшого сина подружжя сьогодні був день народження — йому виповнилося 20 років. Саме йому передали 4-річну сестру.
Нагадаємо, що чотирирічну дівчинку з охопленого вогнем помешкання врятував фронтовий кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір.
А до цього стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на Білогородську громаду пошкоджено будинок, а також сталася пожежа.
Читайте Новини.LIVE!