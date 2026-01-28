Відео
Головна Київ Діти лишились самі — що відомо про загибель подружжя на Київщині

Діти лишились самі — що відомо про загибель подружжя на Київщині

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 18:01
Удар по Білогородці 28 січня - загинула Світлана Блатова із чоловіком
Загибла Світлана Блатова. Фото: Instagram Світлани Блатової

У середу, 28 січня, Світлана Блатова загинула разом із чоловіком унаслідок влучання російського дрона в житловий будинок у Білогородці Київської області. Іх діти залишилися без батьків.

Про це повідомили близькі подружжя в Instagram.

Діти лишились самі — що відомо про загибель подружжя на Київщині - фото 1
Пост близької знайомої родини Блатових. Фото: скриншот

Що відомо про загибель Світлани Блатової та її чоловіка

Як говориться у повідоменні, у пари залишилися двоє дітей. 

У Київській ОВА зазначили, що рятувальники винесли з охопленої вогнем квартири чотирирічну доньку родини, повідомили в обласній військовій адміністрації. Старший син Максим у цей день святкував свій день народження і втратив обох батьків.

Сусідка загиблих розповіла журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету, що подружжя лише нещодавно переїхало до цього будинку.

"Молоді, веселі, щасливі. Їм дуже подобалося жити у цьому комплексі", — згадує жінка.

Також інша сусідка Світлани розповіла журналісту Новини.LIVE, як вони із чоловіком врятувала 4-річну доньку загиблої.

"Дитину Світлани вдягла, бо вона була в піжамці, і зі своєю дитиною, разом із тваринами вийшли на вулицю", — повідомила жінка.

За словами сусідки, у старшого сина подружжя сьогодні був день народження — йому виповнилося 20 років. Саме йому передали 4-річну сестру.

Нагадаємо, що чотирирічну дівчинку з охопленого вогнем помешкання врятував фронтовий кореспондент "Радіо Свобода" Мар'ян Кушнір.

А до цього стало відомо, що внаслідок ворожої атаки на Білогородську громаду пошкоджено будинок, а також сталася пожежа.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
