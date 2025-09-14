Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Чернобыле олени стали угрозой для водителей — какая причина

В Чернобыле олени стали угрозой для водителей — какая причина

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 21:03
В Чернобыле стартовал гон оленей - водителям следует быть осторожными
Олени в Чернобыльской зоне. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник/Facebook

В Чернобыльском заповеднике начался сезон гона благородных оленей, и теперь водители должны быть особенно внимательными. Самцы становятся агрессивными и могут неожиданно выбегать на дороги, создавая опасные ситуации.

Об этом сообщил Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в Facebook в воскресенье, 14 сентября.

Реклама
Читайте также:
У Чорнобилі олені стали загрозою для водіїв — яка причина - фото 1
Сообщение Заповедника в Facebook. Фото: скриншот

Опасность для водителей во время гона

Ученые объясняют, что сентябрь - период борьбы самцов за гаремы, когда они соревнуются силой голоса и рогов. В это время олени значительно активнее и менее осторожны, что повышает риск их появления на автодорогах. Больше всего рыковыск фиксируют на открытых территориях, где животные особенно заметны.

Возможно, это изображение олень
Олень в Чернобыльском заповеднике. Фото: Заповедник/Facebook

"Во время гона животные становятся чрезвычайно агрессивными и одновременно неосторожными. Они могут внезапно выбегать на дороги, поэтому водителям советуем быть предельно внимательными", - предупреждают в заповеднике.

Возможно, это изображение олень
Олень в лесу. Фото: Заповедник/Facebook

Работники заповедника призывают водителей снизить скорость на участках вблизи лесов и полей. Кроме этого, служба охраны усиливает патрулирование и мониторинг популяции, чтобы минимизировать риски ДТП. Сентябрьский "рев-сезон" продлится до октября, поэтому на этот период внимание к безопасности особенно важно.

Напомним, что в Чернобыльской зоне недавно показали жизнь одних из самых сокровенных ее жителей — волков.

Ранее мы также информировали, что в Чернобыльской зоне зафиксировали бражника тополевого — одного из крупнейших бабочек украинской фауны.

водители Чернобыль заповедник олени Чернобыльская зона
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации