В Чернобыле стартовал гон оленей - водителям следует быть осторожными

В Чернобыле олени стали угрозой для водителей — какая причина
В Чернобыльском заповеднике начался сезон гона благородных оленей, и теперь водители должны быть особенно внимательными. Самцы становятся агрессивными и могут неожиданно выбегать на дороги, создавая опасные ситуации.
Об этом сообщил Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в Facebook в воскресенье, 14 сентября.
Опасность для водителей во время гона
Ученые объясняют, что сентябрь - период борьбы самцов за гаремы, когда они соревнуются силой голоса и рогов. В это время олени значительно активнее и менее осторожны, что повышает риск их появления на автодорогах. Больше всего рыковыск фиксируют на открытых территориях, где животные особенно заметны.
"Во время гона животные становятся чрезвычайно агрессивными и одновременно неосторожными. Они могут внезапно выбегать на дороги, поэтому водителям советуем быть предельно внимательными", - предупреждают в заповеднике.
Работники заповедника призывают водителей снизить скорость на участках вблизи лесов и полей. Кроме этого, служба охраны усиливает патрулирование и мониторинг популяции, чтобы минимизировать риски ДТП. Сентябрьский "рев-сезон" продлится до октября, поэтому на этот период внимание к безопасности особенно важно.
