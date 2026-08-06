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Главная Киев Дизельное топливо достигло 96,90 грн: цены на топливо на АЗС Киева

Дизельное топливо достигло 96,90 грн: цены на топливо на АЗС Киева

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 10:36
Цены на топливо в Киеве сегодня: сколько стоит бензин и дизель на заправках UPG, OKKO и Ukrnafta
Цены на топливо в Киеве, сеть АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

На автозаправочных станциях Киева обновили цены на топливо. Крупнейшие сети АЗС предлагают разные цены на бензин и дизельное топливо. Дороже всего бензин и дизельное топливо продаются на заправках OKKO, тогда как самые низкие цены среди крупнейших сетей предлагает "Укрнафта", а UPG занимает промежуточную позицию.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на топливо в популярных сетях столицы.

Цены на топливо на АЗС UPG

Так, на АЗС UPG литр бензина А-95 стоит 79,90 грн, бензин UPG 100 — 88,90, UPG 95 — 81,90, а дизельное топливо — 90,90 грн.

UPG
Цены на АЗС UPG. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС OKKO

На заправках OKKO за литр 95-го бензина придется заплатить 85,90 грн, за А-95 евро — 82,90, дизельное топливо продают по 96,90 грн, а ДП евро — 93,90.

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ОККО
Топливо на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС "Укрнафта"

В то же время сеть "Укрнафта" предлагает бензин А-95 по цене 79,80 грн за литр, А-92 — 77,90. Дизельное топливо здесь стоит 89,90 грн.

Разница в стоимости топлива на популярных АЗС достигает нескольких гривен за литр. Однако цены на топливо могут отличаться в зависимости от региона и конкретной автозаправочной станции.

Укрнафта
Цена на топливо на "Укрнафте". Фото: Новини.LIVE

Как писали Новини.LIVE, в Киевской области из-за жары ввели временные ограничения на движение большегрузного транспорта по дорогам общего пользования. Запрет действует в период, когда температура воздуха превышает +28 °C, чтобы сохранить дорожное покрытие от разрушения. Ограничения не распространяются на транспорт, перевозящий опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных или участвующий в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

В то же время исследование LUN показало, что летом пригород Киева может быть на 8 °C прохладнее, чем центральные районы столицы. Одной из главных причин такого перепада является большое количество зеленых зон, меньшая плотность застройки и более низкий уровень нагрева поверхностей. Наиболее комфортный микроклимат фиксируется в населенных пунктах, расположенных рядом с лесами и водоемами.

цены на топливо Киев бензин
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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