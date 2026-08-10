Дизель по 92 грн за литр: актуальные цены на топливо в Киеве
Цены на топливо в Киеве по состоянию на 10 августа не изменились по сравнению с выходными. В частности, средняя стоимость А-95 составляет около 81,67 грн. При этом самым дорогим остается дизельное топливо.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.
Цены на АЗС в Киеве 10 августа
Стоимость топлива на UPG:
- UPG100 — 88,90 грн;
- UPG95 — 81,90 грн;
- A-95 — 79,90 грн;
- Euro ДП — 90,90 грн.
ОККО:
- pulls100 — 92,90 грн;
- pulls95 — 85,90 грн;
- А-95 Euro — 82,90 грн;
- pulls ДП — 96,90 грн;
- ДП Евро — 93,90 грн.
Укрнафта:
- А-95 — 79,90 грн;
- А-92 — 77,90 грн;
- ДП — 88,90 грн;
- LPG — 42,90 грн.
Киев — последние новости
Как писали Новини.LIVE, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что из-за отсутствия сессии для выделения средств на ремонт часть столичных школ, поврежденных российскими обстрелами, может не открыться к 1 сентября.
Кроме того, в столице опровергли слухи о том, что на Теремках деревья якобы вырубают техникой, переданной для нужд ВСУ. В КГГА пояснили, что оборудование, которым пользуется "Киевзеленбуд", коммунальное предприятие приобрело у частной компании.
Ранее в Гидропарке на Венецианском мосту установили предупреждающие таблички из-за опасных прыжков в воду. Спасатели призывают не рисковать жизнью.
Читайте Новини.live!