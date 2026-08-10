Дизель по 92 грн за литр: актуальные цены на топливо в Киеве

Цены на АЗС в Киеве 10 августа. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Цены на топливо в Киеве по состоянию на 10 августа не изменились по сравнению с выходными. В частности, средняя стоимость А-95 составляет около 81,67 грн. При этом самым дорогим остается дизельное топливо.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Цены на АЗС в Киеве 10 августа

Стоимость топлива на UPG:

UPG100 — 88,90 грн;

UPG95 — 81,90 грн;

A-95 — 79,90 грн;

Euro ДП — 90,90 грн.

Цены на UPG 10 августа. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

ОККО:

pulls100 — 92,90 грн;

pulls95 — 85,90 грн;

А-95 Euro — 82,90 грн;

pulls ДП — 96,90 грн;

ДП Евро — 93,90 грн.

Цены на ОККО 10 августа. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Укрнафта:

А-95 — 79,90 грн;

А-92 — 77,90 грн;

ДП — 88,90 грн;

LPG — 42,90 грн.

Цены на Укрнафте 10 августа. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что из-за отсутствия сессии для выделения средств на ремонт часть столичных школ, поврежденных российскими обстрелами, может не открыться к 1 сентября.

Кроме того, в столице опровергли слухи о том, что на Теремках деревья якобы вырубают техникой, переданной для нужд ВСУ. В КГГА пояснили, что оборудование, которым пользуется "Киевзеленбуд", коммунальное предприятие приобрело у частной компании.

Ранее в Гидропарке на Венецианском мосту установили предупреждающие таблички из-за опасных прыжков в воду. Спасатели призывают не рисковать жизнью.