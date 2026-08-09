Вырубка деревьев на Теремках: в КГГА опровергли фейк о ВСУ

Люди возле срубленных деревьев на Теремках. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Киеве опровергли информацию о том, что на Теремках деревья якобы вырубают с использованием техники, переданной Украине для ВСУ. В КГГА заявили, что спецтехника "Киевзеленбуда" была приобретена коммунальным предприятием у частной компании.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает Новини.LIVE.

Какую технику используют на Теремках

В КГГА пояснили, что спецтехника, задействованная для работ на Теремках, не является военной помощью или гуманитарной передачей.

Экскаваторы были приобретены у частной компании в рамках хозяйственной деятельности коммунального предприятия. При этом техника произведена в Великобритании.

В ведомстве подчеркнули, что маркировка на экскаваторах стала причиной распространения ложной информации.

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По данным КГГА, наклейки на технике сообщают о том, что компания-продавец направляет часть прибыли от продажи экскаваторов на поддержку Вооруженных сил Украины.

Таким образом, сама по себе маркировка не свидетельствует о том, что техника была передана ВСУ, а впоследствии оказалась в распоряжении "Киевзеленбуда".

В коммунальном предприятии подчеркнули, что спецтехника приобретена в рамках текущей хозяйственной деятельности.

Почему на Теремках вырубают деревья

В КГГА также призвали не связывать работы на Теремках с безосновательным уничтожением зеленых насаждений.

В ведомстве пояснили, что вырубка части деревьев связана со строительством тепловой сети, которая должна обеспечить отопление микрорайонов Теремки-1 и Теремки-2.

После завершения работ территорию должны восстановить. В КГГА подчеркнули, что речь идет о реализации важного для города инфраструктурного проекта.

В КГГА призвали не распространять манипуляции

В городской администрации призвали блогеров, общественных деятелей и активистов пользоваться проверенной информацией.

В КГГА подчеркнули, что распространение непроверенных утверждений о технике и поддержке ВСУ может вводить киевлян в заблуждение. В то же время маркировка на экскаваторах, по словам ведомства, лишь демонстрирует гражданскую позицию компании-продавца и ее поддержку украинской армии.

Сообщение КГГА. Скриншот: Facebook

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