Дизтопливо по 90,90 грн: цены на АЗС Киева продолжают расти

Цены на топливо в Киеве на АЗС UPG 3 августа 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Киеве по состоянию на 3 августа сохраняются высокие цены на топливо. Самым дорогим среди представленных сетей остается дизельное топливо на АЗС UPG — 90,90 грн за литр. В то же время самую низкую стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза предлагает "Укрнафта».

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Цены на топливо в Киеве 3 августа

По состоянию на 3 августа столичные автозаправочные сети сохраняют существенную разницу в стоимости топлива. Самые дорогие позиции традиционно представлены в сегменте премиального бензина и дизельного топлива, тогда как отдельные сети предлагают более доступные цены на стандартные марки бензина и автогаз.

Цены на топливо в Киеве 3 августа 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС UPG

На автозаправочных станциях UPG водителям доступны несколько видов бензина и дизельное топливо. Самую высокую цену в сети имеет дизельное топливо EURO ДП, а бензин А-95 стоит почти 80 грн за литр.

На АЗС UPG установлены следующие цены на топливо:

Бензин UPG 100 — 88,90 грн/л;

Бензин UPG 95 — 81,90 грн/л;

Бензин А-95 — 79,90 грн/л;

Дизельное топливо EURO ДП — 90,90 грн/л.

Цены на топливо в Киеве на АЗС OKKO 3 августа 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС OKKO

На АЗС OKKO представлен широкий выбор обычного и премиального топлива. Самой дорогой позицией является бензин Pulls 100, а дизельное топливо стоит дешевле, чем премиальные марки бензина.

На АЗС OKKO установлены следующие цены на топливо:

Бензин Pulls 100 — 92,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 — 85,90 грн/л;

Бензин А-95 Евро — 82,90 грн/л;

Дизельное топливо Pulls ДП — 95,50 грн/л;

Дизельное топливо ДП Евро — 92,50 грн/л.

Цены на топливо в Киеве на АЗС "Укрнафта" 3 августа 2026 года. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС "Укрнафта"

На автозаправочных станциях "Укрнафта" цены остаются одними из самых низких среди крупнейших сетей столицы. Здесь водителям доступны бензин, дизельное топливо и автомобильный газ.

На АЗС "Укрнафта" установлены следующие цены на топливо:

Бензин А-95 — 79,90 грн/л;

Бензин А-92 — 77,90 грн/л;

Дизельное топливо ДП — 89,90 грн/л;

Автомобильный газ (LPG) — 42,90 грн/л.

В целом самым дорогим среди представленных сетей является премиальный бензин Pulls 100 на АЗС OKKO, который стоит 92,90 грн за литр. Самая высокая цена на дизельное топливо зафиксирована на UPG — 90,90 грн за литр, тогда как самую низкую стоимость бензина А-95, дизельного топлива и автогаза предлагает "Укрнафта".

Новини.LIVE сообщали, что 2 августа 2026 года российские войска во второй раз менее чем за сутки атаковали крупнейший склад Rozetka в Броварах, поразив его двумя дронами Shahed. В компании заявили, что считают повторный удар целенаправленной атакой, а не случайностью. Несмотря на обстрел, никто не пострадал, а Rozetka продолжает работать в обычном режиме.

Новини.LIVE также сообщали, что 1 августа 2026 года в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российского обстрела, унесшего жизни девяти человек. Еще 33 человека, в том числе четверо детей, получили ранения, а спасатели эвакуировали 105 человек.