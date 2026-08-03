Дизтопливо по 90,90 грн: цены на АЗС Киева продолжают расти
В Киеве по состоянию на 3 августа сохраняются высокие цены на топливо. Самым дорогим среди представленных сетей остается дизельное топливо на АЗС UPG — 90,90 грн за литр. В то же время самую низкую стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза предлагает "Укрнафта».
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Цены на топливо в Киеве 3 августа
По состоянию на 3 августа столичные автозаправочные сети сохраняют существенную разницу в стоимости топлива. Самые дорогие позиции традиционно представлены в сегменте премиального бензина и дизельного топлива, тогда как отдельные сети предлагают более доступные цены на стандартные марки бензина и автогаз.
Цены на топливо на АЗС UPG
На автозаправочных станциях UPG водителям доступны несколько видов бензина и дизельное топливо. Самую высокую цену в сети имеет дизельное топливо EURO ДП, а бензин А-95 стоит почти 80 грн за литр.
На АЗС UPG установлены следующие цены на топливо:
- Бензин UPG 100 — 88,90 грн/л;
- Бензин UPG 95 — 81,90 грн/л;
- Бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- Дизельное топливо EURO ДП — 90,90 грн/л.
Цены на топливо на АЗС OKKO
На АЗС OKKO представлен широкий выбор обычного и премиального топлива. Самой дорогой позицией является бензин Pulls 100, а дизельное топливо стоит дешевле, чем премиальные марки бензина.
На АЗС OKKO установлены следующие цены на топливо:
- Бензин Pulls 100 — 92,90 грн/л;
- Бензин Pulls 95 — 85,90 грн/л;
- Бензин А-95 Евро — 82,90 грн/л;
- Дизельное топливо Pulls ДП — 95,50 грн/л;
- Дизельное топливо ДП Евро — 92,50 грн/л.
Цены на топливо на АЗС "Укрнафта"
На автозаправочных станциях "Укрнафта" цены остаются одними из самых низких среди крупнейших сетей столицы. Здесь водителям доступны бензин, дизельное топливо и автомобильный газ.
На АЗС "Укрнафта" установлены следующие цены на топливо:
- Бензин А-95 — 79,90 грн/л;
- Бензин А-92 — 77,90 грн/л;
- Дизельное топливо ДП — 89,90 грн/л;
- Автомобильный газ (LPG) — 42,90 грн/л.
В целом самым дорогим среди представленных сетей является премиальный бензин Pulls 100 на АЗС OKKO, который стоит 92,90 грн за литр. Самая высокая цена на дизельное топливо зафиксирована на UPG — 90,90 грн за литр, тогда как самую низкую стоимость бензина А-95, дизельного топлива и автогаза предлагает "Укрнафта".
Новини.LIVE сообщали, что 2 августа 2026 года российские войска во второй раз менее чем за сутки атаковали крупнейший склад Rozetka в Броварах, поразив его двумя дронами Shahed. В компании заявили, что считают повторный удар целенаправленной атакой, а не случайностью. Несмотря на обстрел, никто не пострадал, а Rozetka продолжает работать в обычном режиме.
Новини.LIVE также сообщали, что 1 августа 2026 года в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российского обстрела, унесшего жизни девяти человек. Еще 33 человека, в том числе четверо детей, получили ранения, а спасатели эвакуировали 105 человек.
Читайте Новини.live!