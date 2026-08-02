Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Это точно не случайность: во второй раз за сутки РФ атаковала склад Rozetka в Броварах

Это точно не случайность: во второй раз за сутки РФ атаковала склад Rozetka в Броварах

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 15:09
Россия во второй раз за сутки обстреляла склад Rozetka в Броварах
Последствия удара РФ по складу Rozetka в Броварах 2 августа 2026 года. Фото: Rozetka/Facebook

В ночь на 2 августа российские войска во второй раз за последние сутки атаковали крупнейший склад украинского интернет-магазина и маркетплейса Rozetka в Броварах. В компании сообщили, что в объект попали еще два беспилотника Shahed. По предварительным данным, в результате атаки люди не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Rozetka в воскресенье, 2 августа.

Атака РФ на Rozetka
Разрушения в результате атаки РФ на склад Rozetka. Фото: Rozetka/Facebook

Россияне во второй раз за сутки нанесли удар по складу Rozetka в Киевской области

Российские войска во второй раз за последние 24 часа нанесли удар по крупнейшему складу украинского маркетплейса Rozetka в Броварах. В компании сообщили, что в ночь на 2 августа по объекту ударили еще два беспилотника Shahed.

В Rozetka отметили, что самое главное — в результате повторной атаки никто не пострадал.

Там также подчеркнули, что повторный удар по тому же складу менее чем за сутки не считают случайностью. В компании убеждены, что российские войска целенаправленно атаковали объект:

Читайте также:

"Сегодня ночью ещё два Шахеда поразили крупнейший склад Rozetka. Но главное, что люди не пострадали. Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Это точно не случайность, а целенаправленный удар. Тем не менее, Rozetka работает по графику. Спасибо всем, кто нас поддерживает!".

null
Скриншот сообщения Rozetka/Facebook

Новини.LIVE писали, что утром 1 августа российские войска атаковали с помощью дронов складские помещения в Броварах Киевской области. В результате удара погиб один человек, ещё трое получили ранения, также были повреждены 12 автомобилей.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 августа российский ракетный удар по Киеву повредил главную мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". По словам муфтия Мурата Сулейманова, святыня уже в третий раз пострадала в результате российских обстрелов. Он осудил атаку и назвал её очередным преступлением России.

Новини.LIVE также сообщали, что вечером 1 августа 2026 года в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российского обстрела, который привел к разрушениям и пожарам в нескольких районах города. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли девять человек, ещё 33 получили ранения, в том числе четверо детей.

обстрелы Бровары атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации