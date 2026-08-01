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Главная Киев В Киеве завершили ликвидацию последствий российского обстрела: погибли 9 человек, 33 пострадали

В Киеве завершили ликвидацию последствий российского обстрела: погибли 9 человек, 33 пострадали

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 19:32
Последствия атаки на Киев 1 августа: спасательная операция завершена, погибли 9 человек
Пострадавшие киевляне и сотрудница ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

В Киеве завершили работы по ликвидации последствий очередного российского обстрела. Сотрудники чрезвычайных служб завершили аварийно-спасательную операцию после ударов, которые привели к разрушениям и пожарам в нескольких районах столицы.

Об этом сообщает ГСЧС Киева, передает Новини.LIVE.

Каковы последствия российской атаки на Киев

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате атаки погибли девять человек, еще 33 человека получили травмы, среди них — четверо детей. В то же время спасателям удалось спасти 105 человек, которых эвакуировали из опасных мест и оказали необходимую помощь.

В Киеве завершили ликвидацию последствий российского обстрела: погибли 9 человек, 33 пострадали - фото 1
Пострадавшие киевляне. Фото: ГСЧС Киева

К ликвидации последствий российского удара были привлечены 206 спасателей и 42 единицы специальной техники.

В Киеве завершили ликвидацию последствий российского обстрела: погибли 9 человек, 33 пострадали - фото 2
Спасатели в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Специалисты ГСЧС непрерывно работали на местах попаданий: тушили пожары, разбирали завалы разрушенных зданий, искали людей и помогали пострадавшим.

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Последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Киева

В ГСЧС выразили искренние соболезнования родным и близким погибших в результате очередной российской атаки на столицу.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате ночной российской атаки на Киев в ночь на 1 августа повреждения получили не только жилые дома, но и объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в районе Березняки был поврежден гипермаркет "Велмарт", где частично разрушены фасад, крыша и перекрытие второго этажа, а также повреждены товары и банковские терминалы.

Как сообщали Новини.LIVE, во время массированной российской атаки на Киев повреждения получило здание посольства Литвы. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что среди сотрудников дипломатической миссии пострадавших нет, и заверили, что украинская сторона готова оказать всю необходимую помощь для ликвидации последствий удара.

Киев война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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