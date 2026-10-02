Такси в Киеве 2 октября: актуальные цены после перекрытия мостов

Такси Uklon. Фото: Uklon/Facebook

После ночной атаки на Киев и ограничения движения по мостам поездки между левым и правым берегами столицы существенно усложнились. Утром 2 октября стоимость такси на популярных маршрутах до центра города могла достигать более 1 500 гривен.

Об этом свидетельствуют данные сервисов Uklon и Bolt, которые проверили Новини.LIVE утром 2 октября.

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Сколько стоит такси с левого берега до центра Киева

Была проверена стоимость поездок из трех популярных точек на левом берегу до станции метро "Арсенальная" в центре города. Для сравнения выбрали станцию метро "Лесная", район улицы Рональда Рейгана возле McDonald's и станцию метро "Позняки".

Цены оказались существенно разными не только в зависимости от расстояния, но и от сервиса. На отдельных маршрутах разница между стандартными тарифами Uklon и Bolt превышала 300 гривен.

Самым дешевым среди проверенных вариантов в Uklon стала поездка от станции метро "Лесная" до "Арсенальной". Тариф "Стандарт" стоил 528 грн, "Комфорт" — 595 грн, а "Бизнес" — 716 грн. Быстрый поиск автомобиля предлагался по цене до 716 грн.

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Стоимость такси Uklon от станции метро "Лесная". Фото: скриншот

В Bolt тот же маршрут стоил дороже. Обычная поездка и Priority предлагались за 799 грн, "Комфорт" — за 899 грн, а "Бизнес" — за 1 149 грн.

Стоимость такси Bolt от станции метро "Лесная". Фото: скриншот

Особенно актуальным этот маршрут становится во время воздушной тревоги. Святошинско-Броварская линия метро в это время работает в ограниченном режиме: поезда перевозят пассажиров по подземному участку от "Академгородка" до "Арсенальной". Поэтому напрямую доехать на метро от "Лесной" до "Арсенальной" во время соответствующего уровня воздушной угрозы невозможно, а пассажирам с левого берега приходится пользоваться альтернативным транспортом.

Такси с Троещины

Поездка от улицы Рональда Рейгана до "Арсенальной" в Uklon стоила 724 грн по тарифу "Стандарт". За "Комфорт" нужно было заплатить 815 грн, а за "Бизнес" — 955 грн. Быстрый поиск автомобиля мог стоить до 955 грн.

Стоимость такси Uklon с Троещины. Фото: скриншот

В Bolt цены были заметно выше. Обычная машина и Priority стоили 1 099 грн, "Комфорт" — 1 229 грн, а "Бизнес" — 1 499 грн.

Стоимость такси Bolt с Троещины. Фото: скриншот

Сколько стоит такси с Позняков

Самой дорогой в Uklon оказалась поездка от станции метро "Позняки". За маршрут до "Арсенальной" сервис просил 1 230 грн по тарифу "Стандарт", 1 385 грн — за "Комфорт" и 1 518 грн — за "Бизнес". Быстрый поиск также мог стоить до 1 518 грн.

Стоимость такси Uklon от станции метро "Позняки". Фото: скриншот

В этом случае Bolt, наоборот, оказался дешевле. Обычная поездка и Priority стоили 869 грн, "Комфорт" — 999 грн, а "Бизнес" — 1 239 грн. Однако Bolt прокладывал маршрут через частично перекрытый мост Патона.

Стоимость такси Bolt от станции метро "Позняки". Фото: скриншот

По состоянию на утро 2 октября Южный мост полностью перекрыли для движения транспорта в обоих направлениях, а на мосту Метро движение с левого на правый берег частично ограничили одной полосой.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате российской атаки в Дарницком районе Киева поврежден 25-этажный жилой дом. По данным КГВА, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Также Новини.LIVE писал, что отопительный сезон в Киеве начнут с учетом погодных условий, а не по конкретной календарной дате. Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что основные технические работы уже завершены, а массово подавать тепло в жилые дома начнут после заметного снижения температуры.