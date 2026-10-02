Таксі у Києві 2 жовтня: актуальні ціни після перекриття мостів

Таксі Uklon. Фото: Uklon/Facebook

Після нічної атаки на Київ та обмеження руху мостами поїздки між лівим і правим берегами столиці суттєво ускладнилися. Вранці 2 жовтня вартість таксі на популярних маршрутах до центру міста могла сягати понад 1 500 гривень.

Про це свідчать дані сервісів Uklon та Bolt, які перевірили Новини.LIVE вранці 2 жовтня.

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Скільки коштує таксі з лівого берега до центру Києва

Було перевірено вартість поїздок із трьох популярних точок на лівому березі до станції метро "Арсенальна" в центрі міста. Для порівняння обрали станцію метро "Лісова", район вулиці Рональда Рейгана біля McDonald's та станцію метро "Позняки".

Ціни виявилися суттєво різними не лише залежно від відстані, а й від сервісу. На окремих маршрутах різниця між стандартними тарифами Uklon та Bolt перевищувала 300 гривень.

Найдешевшим серед перевірених варіантів в Uklon стала поїздка від станції метро "Лісова" до "Арсенальної". Тариф "Стандарт" коштував 528 грн, "Комфорт" — 595 грн, а "Бізнес" — 716 грн. Швидкий пошук автомобіля пропонувався за ціною до 716 грн.

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Вартість таксі Uklon від станції метро "Лісова". Фото: скриншот

У Bolt той самий маршрут коштував дорожче. Звичайна поїздка та Priority пропонувалися за 799 грн, "Комфорт" — за 899 грн, а "Бізнес" — за 1 149 грн.

Вартість таксі Bolt від станції метро "Лісова". Фото: скриншот

Особливо актуальним цей маршрут стає під час повітряної тривоги. Святошинсько-Броварська лінія метро в цей час працює в обмеженому режимі: поїзди перевозять пасажирів підземною ділянкою від "Академмістечка" до "Арсенальної". Тому безпосередньо доїхати метро від "Лісової" до "Арсенальної" під час відповідного рівня повітряної загрози неможливо, а пасажирам із лівого берега доводиться користуватися альтернативним транспортом.

Таксі з Троєщини

Поїздка від вулиці Рональда Рейгана до "Арсенальної" в Uklon коштувала 724 грн за тарифом "Стандарт". За "Комфорт" потрібно було заплатити 815 грн, а за "Бізнес" — 955 грн. Швидкий пошук автомобіля міг коштувати до 955 грн.

Вартість таксі Uklon з Троєщини. Фото: скриншот

У Bolt ціни були помітно вищими. Звичайна машина та Priority коштували 1 099 грн, "Комфорт" — 1 229 грн, а "Бізнес" — 1 499 грн.

Вартість таксі Bolt з Троєщини. Фото: скриншот

Скільки коштує таксі з Позняків

Найдорожчою в Uklon виявилася поїздка від станції метро "Позняки". За маршрут до "Арсенальної" сервіс просив 1 230 грн у тарифі "Стандарт", 1 385 грн — за "Комфорт" та 1 518 грн — за "Бізнес". Швидкий пошук також міг коштувати до 1 518 грн.

Вартість таксі Uklon від станції метро "Позняки". Фото: скриншот

У цьому випадку Bolt, навпаки, виявився дешевшим. Звичайна поїздка та Priority коштували 869 грн, "Комфорт" — 999 грн, а "Бізнес" — 1 239 грн. Однак Bolt прокладав маршрут через частково перекритий міст Патона.

Вартість таксі Bolt від станції метро "Позняки". Фото: скриншот

Станом на ранок 2 жовтня Південний міст повністю перекрили для руху транспорту в обох напрямках, а на мосту Метро рух із лівого на правий берег частково обмежили однією смугою.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російської атаки у Дарницькому районі Києва пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. За даними КМВА, одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Також Новини.LIVE писав, що опалювальний сезон у Києві розпочнуть з урахуванням погодних умов, а не за конкретною календарною датою. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв зазначив, що основні технічні роботи вже завершені, а масово подавати тепло в житлові будинки почнуть після помітного зниження температури.