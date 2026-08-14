До +25 °С и без осадков: прогноз погоды в Киеве на завтра
В Киеве в субботу, 15 августа, ожидается небольшая облачность и сухая погода. Ночью температура воздуха составит +11…+13 °С, а днём столбики термометров поднимутся примерно до +25 °С.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Какая будет погода в Киеве 15 августа
В столице в течение дня прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Погодные условия будут преимущественно стабильными и комфортными.
Ночью температура воздуха составит +11…+13 °С, а днем — около +25 °С.
Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.
Погода в Киевской области
На территории Киевской области также ожидается преимущественно ясная погода без осадков.
Ночью температура воздуха составит +8…+13 °С, днем — +23…+28 °С. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.
Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве мужчина залез в бочку со смолой, чтобы ограбить магазин. 26-летний киевлянин пытался замаскироваться во время совершения преступления, однако правоохранители его задержали.
Ранее Новини.LIVE писали, что в киевском метро на станции "Сырец" тестируют новую зонировку для пассажиров во время воздушных тревог. На платформе выделили отдельные рекомендуемые места для людей с детьми, пассажиров с животными, маломобильных людей и тех, кому необходимо сидеть.
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