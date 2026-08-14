До +25 °С и без осадков: прогноз погоды в Киеве на завтра

Мужчина отдыхает у воды. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В Киеве в субботу, 15 августа, ожидается небольшая облачность и сухая погода. Ночью температура воздуха составит +11…+13 °С, а днём столбики термометров поднимутся примерно до +25 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода в Киеве 15 августа

В столице в течение дня прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Погодные условия будут преимущественно стабильными и комфортными.

Погода в Киеве 15 августа. Фото: Meteoprog

Ночью температура воздуха составит +11…+13 °С, а днем — около +25 °С.

Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

Погода в Киевской области

На территории Киевской области также ожидается преимущественно ясная погода без осадков.

Ночью температура воздуха составит +8…+13 °С, днем — +23…+28 °С. Ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве мужчина залез в бочку со смолой, чтобы ограбить магазин. 26-летний киевлянин пытался замаскироваться во время совершения преступления, однако правоохранители его задержали.

Ранее Новини.LIVE писали, что в киевском метро на станции "Сырец" тестируют новую зонировку для пассажиров во время воздушных тревог. На платформе выделили отдельные рекомендуемые места для людей с детьми, пассажиров с животными, маломобильных людей и тех, кому необходимо сидеть.