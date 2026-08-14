В киевском метро тестируют новую систему зонирования на случай тревог

Люди в киевском метро во время воздушной тревоги. Фото: УНИАН

На станции киевского метро "Сырец" начали тестировать новый формат организации пространства для пассажиров, которые во время воздушных тревог используют метро в качестве укрытия. На платформе установили специальные навигационные наклейки, обозначающие рекомендуемые места для различных категорий пассажиров.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Какие зоны появились на станции

Зонирование предусматривает отдельные рекомендованные участки для людей с различными потребностями. В частности, на платформе определили места для:

людей с детьми;

пассажиров с домашними животными;

людей с ограниченной подвижностью;

пассажиров, которым необходимо сидеть.

Таким образом, во время длительного пребывания на станции пассажиры смогут ориентироваться на соответствующие обозначения и выбирать место, которое в большей степени соответствует их потребностям.

Почему в метро решили ввести зонирование

В Киеве станции метро регулярно используются не только как транспортные объекты, но и как укрытия во время воздушных тревог. Особенно это актуально во время длительных атак, когда люди могут находиться под землей в течение нескольких часов.

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На платформах одновременно собирается большое количество людей: среди них есть родители с маленькими детьми, пассажиры с животными, пожилые люди и маломобильные граждане. Для каждой из этих категорий могут потребоваться разные условия пребывания.

В КГГА отмечают, что новый формат должен помочь сделать пребывание людей в метро более комфортным и упорядоченным, а также уменьшить количество недоразумений между пассажирами.

Обязаны ли пассажиры соблюдать зоны

Пока что зонирование носит исключительно рекомендательный характер. Это означает, что пассажиров не будут заставлять покидать одно место и переходить в другую обозначенную зону.

Сотрудники метрополитена также не будут перемещать людей между участками платформы. Предполагается, что пассажиры самостоятельно будут учитывать потребности друг друга и, по возможности, пользоваться рекомендованными местами.

То есть новые обозначения не устанавливают жестких правил поведения, а выполняют прежде всего навигационную и информационную функцию.

Проект пока тестируется

"Сырец" стал первой станцией, где решили опробовать такой подход. По результатам пилотного проекта столичные власти оценят, насколько зонирование удобно и эффективно во время пребывания людей на станции в качестве укрытия.

Если формат покажет положительные результаты, аналогичные решения могут быть подготовлены и для других станций киевского метро.

Таким образом, в столичном метро пытаются адаптировать пространство к ситуации, когда подземные станции в течение длительного времени выполняют функцию укрытий. Рекомендуемое зонирование должно помочь пассажирам лучше ориентироваться на платформе и учитывать потребности людей, нуждающихся в дополнительном комфорте или помощи.

Навигационные наклейки в киевском метро. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Станция метро "Сырец" с навигационными обозначениями. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

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