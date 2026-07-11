Дожди и прохлада задержатся в Киеве: прогноз погоды на завтра

Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

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В воскресенье, 12 июля, жителей Киева и области ожидает переменная облачность с кратковременными дождями. По прогнозу синоптиков, местами в Киевской области возможны грозы, однако длительных осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Киеве 12 июля

Ветер в течение суток изменит направление с юго-западного на северо-западный. Его скорость составит 5–10 м/с, без значительных порывов.

Прогноз погоды в Киеве на 12 июля. Фото: Meteoprog

В Киевской области температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 °C, а днем поднимется до +20…+25 °C. В столице ночная температура составит +12…+14 °C, днем воздух прогреется до +22…+24 °C.

Несмотря на вероятность дождей, синоптики отмечают, что в течение дня возможны прояснения, поэтому погода останется комфортной для прогулок и поездок.

Как сообщали Новини.LIVE, между руководством Киева и Киевской городской военной администрацией продолжается публичная дискуссия о полномочиях и координации работы в условиях военного положения. В частности, начальник КМВА Тимур Ткаченко неоднократно заявлял о необходимости более тесного взаимодействия при принятии решений, связанных с безопасностью столицы.

Как сообщали Новини.LIVE, после российского удара по Киеву 2 июля горюче-смазочные материалы попали в Кирилловское озеро в Оболонском районе столицы. Для предотвращения распространения загрязнения коммунальные службы продолжают очистку водоема специальными сорбентами.