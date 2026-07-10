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Главная Киев Ткаченко обвинил Кличко в отсутствии системного подхода к безопасности Киева

Ткаченко обвинил Кличко в отсутствии системного подхода к безопасности Киева

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 13:46
Тимур Ткаченко обвинил Виталия Кличко в отстранении от принятия решений по вопросам безопасности Киева
Тимур Ткаченко. Фото: Facebook/Тимур Ткаченко

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что мэр столицы Виталий Кличко продолжает отстранять его и команду КГВА от участия в принятии решений, касающихся безопасности Киева. По словам чиновника, такие действия противоречат Закону Украины "О правовом режиме военного положения".

Об этом чиновник написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Ткаченко заявил, что Кличко нарушает закон

Начальник КГВА отметил, что во время очередного совещания в КГГА обсуждались вопросы укрытий и восстановления поврежденных домов. В то же время, по его мнению, вместо комплексного подхода городские власти вновь перекладывают ответственность на районные администрации.

"Вопрос убежищ — это ответственность не только районных администраций. В Киеве есть профильный Департамент муниципальной безопасности, который должен формировать и реализовывать городскую политику в сфере гражданской защиты", — подчеркнул он.

Ткаченко обвинил Кличко в отсутствии системного подхода к безопасности Киева - фото 1
Пост Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Глава КГВА также обратил внимание на то, что в столице до сих пор нет четкой стратегии развития фонда укрытий. По его словам, жители города не получили ответов на ключевые вопросы о количестве необходимых укрытий, сроках устранения проблемы закрытых укрытий и источниках финансирования.

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Отдельно Ткаченко раскритиковал организацию сбора информации о закрытых укрытиях во время российских атак. Он отметил, что вместо современных цифровых решений данные собираются фактически вручную через чат-боты и личное общение с руководителями районов.

"Киевлянам нужны не показательные коллегии и поиск виновных. Киевлянам нужна понятная стратегия, ответственность и результат", — подытожил начальник КГВА.

Как сообщали Новини.LIVE, в Оболонском районе Киева функционирует около 450 убежищ и укрытий, большинство из которых находятся в зоне ответственности районной государственной администрации. Также в районе уже оборудованы противорадиационные укрытия нового поколения с современными системами вентиляции и безбарьерным доступом.

Как сообщали Новини.LIVE, в Деснянском районе Киева укрытия могут одновременно вместить до 45% жителей района. В то же время во время воздушных тревог, даже во время массированных российских атак, ими пользуются лишь от 500 до 2 тысяч человек.

Виталий Кличко Киев Тимур Ткаченко
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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