Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве озеро после атаки РФ будет загрязненным еще долго

В Киеве озеро после атаки РФ будет загрязненным еще долго

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 02:50
Озеро Кирилловское в Киеве — как долго оно будет оставаться загрязненным
Одно из озер в Киеве после атаки РФ. Фото: КГГА

Глава КП "Плесо" Андрей Вагин заявил, что на ликвидацию последствий загрязнения озера Кирилловское горюче-смазочными материалами после нападения РФ на Киев 2 июля уйдет еще много времени. На данный момент продолжается очистка воды с помощью специальных сорбентов, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов на дно.

Об этом руководитель КП "Плесо" сообщил в эфире «День.LIVE».

Что известно о загрязнении водоема в Киеве

"Говорить о быстрой ликвидации последствий, к сожалению, невозможно, потому что это чрезвычайная ситуация и массовое загрязнение экосистемы водоема. Меры реализуются с первого дня обнаружения загрязнения, то есть со 2 июля", — заявил Андрей Вагин.

По его словам, нефтепродукты не могут попасть в подземные воды, поскольку водоем имеет гидрозамок, а сами загрязняющие вещества легче воды и остаются на ее поверхности.

Он добавил, что после работы спасателей КП "Плесо" проводит очистку остатков загрязнения с помощью специальных абсорбентов, которые собирают через 1–2 суток, чтобы не допустить оседания на дно и дальнейшего растворения нефтепродуктов в воде.

Читайте также:

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 2 июля россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате атаки в Оболонском районе Киева произошла масштабная утечка нефтепродуктов в Кирилловское озеро. По предварительным данным, в озеро попало более 350 того нефтепродуктов и эмульсии.

Также мы писали, что в результате этого обстрела повреждения были зафиксированы в нескольких районах столицы. В частности, в городе возникли пожары, были разрушены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Кроме того, враг нанёс удары по городу 6 июля. Тогда в результате обстрела снова было много повреждений, были жертвы и пострадавшие.

Киев озеро эфир Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации