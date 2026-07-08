Два года после удара по "Охматдету": один из корпусов полностью восстановлен

Больница "Охматдет" после обстрелов два года назад. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Сегодня исполняется два года со дня российского ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Несмотря на масштабные разрушения, медицинское учреждение уже полностью возобновило работу, а реконструкция наиболее поврежденного корпуса еще продолжается.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в эфире Ранок.LIVE.

Годовщина удара по "Охматдету" в Киеве

8 июля 2024 года российская крылатая ракета Х-101 попала в корпус токсикологии, где проходили лечение дети, нуждавшиеся в хроническом диализе. В результате атаки здание было почти полностью разрушено, еще четыре корпуса больницы получили значительные повреждения.

"Охматдет" после удара РФ. Фото: Новини.LIVE

Вид "Охматдита" через два года после удара РФ. Фото: Новини.LIVE

"Охматдит" после удара РФ. Фото: Новини.LIVE

Больница "Охматдет" сейчас. Фото: Новини.LIVE

По словам журналиста, сейчас новый хирургический корпус полностью восстановлен. В здании заменили поврежденные фасады и окна, отремонтировали системы вентиляции и кондиционирования. На полную мощность уже работают операционные, а также отделения детской онкогематологии и трансплантации костного мозга, где ежедневно оказывают помощь маленьким пациентам.

В то же время работы в корпусе токсикологии, подвергшемся прямому попаданию ракеты, еще продолжаются. Сейчас специалисты занимаются проектированием будущего мемориально-лечебного комплекса. Часть исторических зданий уже законсервирована, а в остальных завершаются восстановительные работы.

Что известно об ударе по "Охматдету"

Российские оккупанты 8 июля 2024 года нанесли один из самых масштабных ракетных ударов по Украине. Одной из целей атаки стала детская больница "Охматдет" в Киеве. Российская крылатая ракета Х-101 попала в лечебный корпус, где на момент удара находились маленькие пациенты и медицинский персонал.

Непосредственно на месте погибли двое взрослых, в том числе 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук, а еще более 30 человек — медики, дети и персонал — получили ранения. Через несколько дней в реанимации другой больницы скончался мальчик, которого эвакуировали из "Охматдета" в критическом состоянии.

Как писали Новини.LIVE, сегодня днем дрон РФ упал возле газораспределительной станции в Киеве. В Деснянском районе пострадали четверо человек.

Кроме того, этой ночью россияне атаковали столицу баллистическими ракетами. Под ударом оказались как минимум два района столицы. Там вспыхнули сильные пожары.