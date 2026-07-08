Обстрел Киева 8 июля — дрон упал возле газораспределительной станции

В Киеве дрон РФ упал возле газораспределительной станции: есть пострадавшие
Российские войска 8 июля атаковали Киев ударными дронами. Вражеский беспилотник упал возле газораспределительной станции в Деснянском районе города.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Удар по Киеву 8 июля
"В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БпЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции. Экстренные службы направляются на место", — рассказал Кличко.
Позже мэр сообщил, что в Деснянском районе пострадали два человека. Обоих госпитализировали медики.
Как писали Новини.LIVE, этой ночью россияне также атаковали Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе загорелись складские помещения, а в Святошинском — нежилые здания. Ранения получили два человека.
В КГВА сообщили, что в результате атаки РФ в Киеве погиб один человек. Сейчас спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов.