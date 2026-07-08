Обстрел Киева 8 июля — дрон упал возле газораспределительной станции

Спасатель на месте нападения. Архивное фото: ГСЧС

Российские войска 8 июля атаковали Киев ударными дронами. Вражеский беспилотник упал возле газораспределительной станции в Деснянском районе города.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Удар по Киеву 8 июля

"В Деснянском районе, по предварительной информации, вражеский БпЛА упал и взорвался вблизи газораспределительной станции. Экстренные службы направляются на место", — рассказал Кличко.

Позже мэр сообщил, что в Деснянском районе пострадали два человека. Обоих госпитализировали медики.

Скриншот постов Виталия Кличко

Как писали Новини.LIVE, этой ночью россияне также атаковали Киев баллистическими ракетами. В Деснянском районе загорелись складские помещения, а в Святошинском — нежилые здания. Ранения получили два человека.

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