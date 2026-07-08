В Киеве ночью 8 июля 2026 года в результате баллистической атаки произошли пожары

Спасатели на месте пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС Полтавщины

Ночью в среду, 8 июля, россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались как минимум два района столицы. Возникли пожары.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщений Виталия Кличко

Последствия обстрела Киева ночью 8 июля

В Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения.



В Святошинском районе произошло возгорание в нежилом здании.

ОБНОВЛЕНО В 01:34: Известно об одном пострадавшем.

ОБНОВЛЕНО В 01:40: Число пострадавших возросло до двух человек. Одного из травмированных госпитализировали.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко сообщал, что ночью 8 июля в Киеве прогремели взрывы. Столица оказалась под атакой ракет. Все они были баллистическими.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС писал, что в Киеве 7 июля завершили аварийно-восстановительные работы на всех объектах, которые получили повреждения в результате удара в ночь на 6 июля. Жертвами обстрела стали 19 человек. Еще 61 человек получил ранения.