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Главная Киев В Киеве в результате баллистических ударов вспыхнули пожары, есть пострадавшие

В Киеве в результате баллистических ударов вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 01:05
В Киеве ночью 8 июля 2026 года в результате баллистической атаки произошли пожары
Спасатели на месте пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС Полтавщины

Ночью в среду, 8 июля, россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались как минимум два района столицы. Возникли пожары.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Атака РФ на Киев в ночь на 8 июля 2026 года
Скриншот сообщений Виталия Кличко

Последствия обстрела Киева ночью 8 июля

В Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения.

В Святошинском районе произошло возгорание в нежилом здании.

ОБНОВЛЕНО В 01:34: Известно об одном пострадавшем.

ОБНОВЛЕНО В 01:40: Число пострадавших возросло до двух человек. Одного из травмированных госпитализировали.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко сообщал, что ночью 8 июля в Киеве прогремели взрывы. Столица оказалась под атакой ракет. Все они были баллистическими.

Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС писал, что в Киеве 7 июля завершили аварийно-восстановительные работы на всех объектах, которые получили повреждения в результате удара в ночь на 6 июля. Жертвами обстрела стали 19 человек. Еще 61 человек получил ранения.

Киев обстрелы баллистические ракеты
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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