В Киеве ночью 8 июля 2026 года в результате баллистической атаки произошли пожары

В Киеве в результате баллистических ударов вспыхнули пожары, есть пострадавшие
Ночью в среду, 8 июля, россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами. Под ударом оказались как минимум два района столицы. Возникли пожары.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Киева ночью 8 июля
В Деснянском районе в результате попадания ракеты горят складские помещения.
В Святошинском районе произошло возгорание в нежилом здании.
ОБНОВЛЕНО В 01:34: Известно об одном пострадавшем.
ОБНОВЛЕНО В 01:40: Число пострадавших возросло до двух человек. Одного из травмированных госпитализировали.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко сообщал, что ночью 8 июля в Киеве прогремели взрывы. Столица оказалась под атакой ракет. Все они были баллистическими.
Также Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС писал, что в Киеве 7 июля завершили аварийно-восстановительные работы на всех объектах, которые получили повреждения в результате удара в ночь на 6 июля. Жертвами обстрела стали 19 человек. Еще 61 человек получил ранения.