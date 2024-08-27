В Киеве в двух районах упали обломки ракет – в КМВА показали кадры с места

Падение обломков в Киеве — городские власти столицы показали сбитые российские ракеты
27 августа 2024 10:08
Автомобиль ГСЧС. Фото: ГСЧС
В результате сбития вражеских воздушных целей в Киеве в ночь на вторник, 27 августа, обломки упали на лесопарковую зону в двух районах. Там возник пожар лесной подстилки на площади до 50 квадратных метров.
Кадры обломков обнародовала пресс-служба КГВА.
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"Последствия падения обломков в лесопарковой зоне Киева после ракетно-дроновой атаки", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали столичные власти, обломки сбитых вражеских ракет упали на лесопарковые зоны в Днепровском и Деснянском районах города.
На местах произошли пожары, оперативные службы ликвидировали возгорание. Информация о пострадавших в результате российской атаки отсутствует.
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