Усадьба Шишкина в Киеве приходит в упадок, несмотря на статус памятника: видео

Усадьба Шишкина в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

На Подоле в Киеве разрушается историческая усадьба Шишкина. Она имеет статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения, но несмотря на это находится в аварийном состоянии.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Как выглядит усадьба Шишкина сейчас

Усадьба Шишкина расположена на улице Волошской в Киеве. Она имеет статус памятника архитектуры, но сегодня находится в запущенном состоянии.

История этого здания началась в 1830-х годах, когда мещанин Павленко возвел здесь небольшой дом. Через несколько лет его приобрел киевский городской голова Парфений Дегтерев.

Усадьба Шишкина. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

После этого комплекс здания начал расширяться. В частности, был возведен амбар, деревянный сарай и достройки. Именно тогда появился двухэтажный кирпичный дом с декоративным фасадом и характерными балконами.

Читайте также:

Здание выполняло различное назначение. Здесь располагались магазины, склады, прачечная. После Второй мировой войны в здании были почтовые отделения Подольского района.

Руины внутри усадьбы Шишкина. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Поврежденная стена в усадьбе Шишкина. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В годы независимости Украины объект перешел в частную собственность. Здесь обещали провести реставрацию, однако работы так и не начали. Сейчас же, несмотря на охранный статус, усадьба почти развалена. Здание находится в аварийном состоянии: повреждены конструкции, внутри куча мусора и последствия пожаров, которые здесь неоднократно случались.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась