Зеленский поручил разобраться с отсутствием тепла в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В субботу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор. Во время совещания глава государства поручил разобраться с домами в Киеве, которые до сих пор остаются без отопления.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский во время совещания 17 января. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский об отсутствии отопления в Киеве

Во время сегодняшнего совещания по энергетической ситуации в Украине Зеленский поручил разобраться с домами в Киеве, в которых до сих пор нет тепла после удара РФ.

Глава государства отметил, что есть различия в отчетах с городского и правительственного уровней по количеству таких домов.

"Поручил отдельно разобраться в Киеве по тем домам, которые до сих пор без отопления. К сожалению, есть различия в отчетах с городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов.

Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям. Благодарен Министерству внутренних дел Украины за оперативное развертывание дополнительных пунктов поддержки и расширение работы линии 112", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он анонсировал решение по защите неба:

"Есть отдельные поручения для министра обороны Украины относительно работы Воздушных сил и защиты неба. Будут решения".

Напомним, что сегодня Кличко заявил, что в Киеве без тепла до сих пор остаются 50 жилых домов.

А в Минэнерго сообщили, что по состоянию на утро 17 января самая сложная ситуация со светом в Киеве и Киевской области.