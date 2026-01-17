Зеленский поручил разобраться с отсутствием тепла в Киеве

Зеленский сделал заявление относительно отсутствия тепла в Киеве
В субботу, 17 января, президент Украины Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор. Во время совещания глава государства поручил разобраться с домами в Киеве, которые до сих пор остаются без отопления.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский об отсутствии отопления в Киеве
Во время сегодняшнего совещания по энергетической ситуации в Украине Зеленский поручил разобраться с домами в Киеве, в которых до сих пор нет тепла после удара РФ.
Глава государства отметил, что есть различия в отчетах с городского и правительственного уровней по количеству таких домов.
"Поручил отдельно разобраться в Киеве по тем домам, которые до сих пор без отопления. К сожалению, есть различия в отчетах с городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов.
Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям. Благодарен Министерству внутренних дел Украины за оперативное развертывание дополнительных пунктов поддержки и расширение работы линии 112", — подчеркнул Зеленский.
Кроме того, он анонсировал решение по защите неба:
"Есть отдельные поручения для министра обороны Украины относительно работы Воздушных сил и защиты неба. Будут решения".
Напомним, что сегодня Кличко заявил, что в Киеве без тепла до сих пор остаются 50 жилых домов.
А в Минэнерго сообщили, что по состоянию на утро 17 января самая сложная ситуация со светом в Киеве и Киевской области.
Читайте Новини.LIVE!