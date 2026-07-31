Эксперт: В Киеве до сих пор не используется половина бомбоубежищ

Иллюстративное фото укрытия. Фото: КГГА

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В Киеве после Второй мировой войны было построено около тысячи бомбоубежищ и мини-бункеров, однако примерно половина из них до сих пор находится в непригодном состоянии или не используется. Часть таких укрытий можно было бы восстановить без значительных затрат.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил краевед Кирилл Степанец в эфире «Вечір.LIVE».

Почему часть укрытий недоступна

По словам эксперта, первые бомбоубежища строили под жилыми домами еще во времена Сталина. Позже их начали обустраивать отдельно — возле крупных предприятий, научных учреждений и больниц.

В то же время, если большинство укрытий в столичных больницах уже отремонтировали и переоборудовали, то бомбоубежища на территории многих бывших предприятий и научных институтов остаются закрытыми.

«В них достаточно вложить минимум средств — и это были бы полноценные укрытия, где могла бы укрыться половина района», — отметил эксперт.

Где находятся такие убежища

В качестве примера он привёл район Академгородка и бульвар Академика Вернадского, где расположено большое количество научно-исследовательских институтов.

По его словам, на территории этих учреждений сохранились большие бомбоубежища, однако администрации отдельных учреждений отказываются открывать их для местных жителей, несмотря на то, что большинство помещений фактически не используется.

Эксперт также отметил, что такие убежища проектировались с четко определенной вместимостью — от 600 до 1200 человек, а в отдельных учреждениях было построено сразу несколько укрытий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что народный депутат Владимир Крейденко заявил: ответственность за закрытые укрытия в Киеве должны нести городские власти. По его словам, рекомендации звонить в полицию или спасателям, если убежище закрыто во время воздушной тревоги, не решают проблему, а столичные власти должны обеспечить беспрепятственный доступ людей к убежищам и отвечать за их готовность.

Также Новини.LIVE писали, что в КГГА предложили ввести четкие правила пользования укрытиями в столичном метро. Инициатива предусматривает упорядочение пребывания людей на станциях во время воздушных тревог, чтобы эффективнее использовать пространство и не создавать неудобств для других. По данным Киевского метрополитена, только в ночь на 30 июля во время массированной атаки на станциях метро в укрытиях находились более 56 тысяч человек.