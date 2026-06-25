Эксперт: в Киеве перебои с электричеством произошли из-за аварии

Ремонт энергосетей. Фото: ДТЭК

Карина Приходько Редактор

В Киеве временные перебои с электроснабжением были вызваны аварией на энергетическом оборудовании. Причиной этого не стало введение экстренных отключений.

Как сообщает Новии.LIVE, об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире Вечір.LIVE.

Причина отключения света в Киеве

Рябцев сказал, что причиной инцидента стала неисправность оборудования, повреждение которого могло быть связано с последствиями предыдущих российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

По его словам, специалисты оперативно устранили аварию и восстановили нормальную работу системы. В то же время он предупредил, что подобные случаи могут повторяться из-за высокого уровня износа энергетического оборудования.

Эксперт пояснил, что значительная часть энергосистемы понесла серьезные повреждения во время массированных обстрелов, после чего оборудование неоднократно ремонтировали и восстанавливали. Именно поэтому риск технических сбоев остается актуальным.

"Это не экстренные отключения, а аварии, которых, к сожалению, в дальнейшем может стать больше из-за состояния оборудования", — подчеркнул Рябцев.

Как писали Новини.LIVE, 25 июня в Киеве на левом берегу ввели экстренные отключения света. В компании ДТЭК пояснили, что такие ограничения вводятся вне графиков и применяются в случае критических нагрузок на энергосистему.

Кроме того, 22 июня аварийное отключение электроснабжения произошло в Днепровском и Дарницком районах. Энергетики оперативно работали над ликвидацией последствий и стабилизацией сети в столице.