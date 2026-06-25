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Главная Киев В Киеве на левом берегу ввели экстренные отключения света

В Киеве на левом берегу ввели экстренные отключения света

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 10:35
В Киеве ввели экстренные отключения света
Энергетики проводят ремонтные работы. Фото: ДТЭК/Facebook

В Киеве на левом берегу ввели экстренные отключения электроэнергии. Решение было принято через команду Укрэнерго в условиях критической ситуации в энергосистеме. Энергетики призывают жителей максимально экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ДТЭК Киевские электросети и гендиректора Yasno Сергея Коваленко в четверг, 25 июня.

В Киеве ввели экстренные отключения света

Сегодня, 25 июня, на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света по команде НЭК "Укрэнерго". В компании ДТЭК пояснили, что такие ограничения вводятся вне графиков и применяются при критических нагрузках на энергосистему.

Экстренные отключения являются оперативной мерой, которая не планируется заранее и направлена на стабилизацию ситуации в энергосети. Энергетики отмечают, что сейчас делают все возможное для уменьшения продолжительности ограничений.

В компании также обратились к потребителям с просьбой максимально экономить электроэнергию, чтобы помочь снизить нагрузку на систему и поддержать ее стабильную работу.

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По данным "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме остается напряженной. Потребление электроэнергии продолжает расти — на утро оно было на 3,7% выше, чем днем ранее, что связано с жаркой погодой и активным использованием кондиционеров.

Отдельно в компании отмечают, что российские атаки продолжают оказывать влияние на состояние энергетической инфраструктуры. В результате обстрелов зафиксированы новые обесточивания в ряде областей, где продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Энергетики советуют переносить основное потребление электроэнергии на дневные часы и ограничивать использование мощных приборов в вечерний период с 18:00 до 22:00.

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Скриншот сообщения ДТЭК/Facebook
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Скриншот сообщения гендиректора Yasno/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Днепровском и Дарницком районах Киева 22 июня произошло аварийное отключение электроснабжения. Энергетики оперативно работали над ликвидацией последствий и стабилизацией сети столицы.

Новини.LIVE также писали, что в Оболонском районе Киева приходит в упадок один из подземных пешеходных переходов возле Большой Кольцевой дороги. В переходе фиксируют подтопление, мусор и повреждение стен, что создает опасные условия для пешеходов. Несмотря на аварийное состояние, им продолжают активно пользоваться местные жители из-за отсутствия альтернативного пути.

Киев отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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