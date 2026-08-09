Это может стать последним прыжком: в Киеве в Гидропарке установили предупреждающие таблички

Спасатели устанавливают предупреждающие таблички в Гидропарке в Киеве. Фото: КП "Плесо"

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

На Венецианском мосту в киевском Гидропарке установили предупреждающие таблички в связи с опасными прыжками в воду. Спасатели призывают жителей и гостей столицы не рисковать собственной жизнью и здоровьем. Такие неосторожные действия могут привести к тяжелым травмам, инвалидности или гибели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение КП "Плесо" в воскресенье, 9 августа.

Спасатель держит предупреждающие таблички, установленные в Гидропарке. Фото: КП "Плесо"

В Киеве на Венецианском мосту установили предупреждающие таблички

Каждое лето Венецианский мост в Киеве становится местом, где люди, пренебрегая собственной безопасностью, прыгают в воду. В КП "Плесо" подчеркивают, что такие действия могут привести к тяжелым травмам, повреждению шейного отдела позвоночника, инвалидности или даже гибели.

Опасность заключается не только в самом падении. Под водой могут находиться бетонные конструкции, металлические предметы и другие препятствия, из-за которых прыжок может закончиться серьезными травмами.

Предупреждающая табличка, установленная в Киеве в Гидропарке. Фото: КП "Плесо"

Кроме того, такие прыжки создают угрозу для других людей, которые отдыхают или проплывают в воде под мостом. Один неосторожный прыжок может подвергнуть риску жизни сразу нескольких человек.

Спасатели КП "Плесо" регулярно проводят с нарушителями разъяснительную работу и призывают отказаться от опасного развлечения. В то же время люди продолжают прыгать с моста, игнорируя предупреждения и подвергая опасности себя и других.

Поэтому КП "Плесо" установило на Венецианском мосту предупредительные информационные таблички. Они призваны привлечь внимание отдыхающих к опасности прыжков в воду и помочь предотвратить несчастные случаи.

Спасатели также обратились к жителям и гостям столицы с призывом ответственно относиться к собственной безопасности и не подвергать риску близких и людей, находящихся рядом. В КП "Плесо" подчеркнули:

"Призываем жителей и гостей столицы не рисковать собственной жизнью и здоровьем. Берегите себя, своих близких и помните: безопасный отдых начинается с ответственного отношения".

Что известно о Венецианском мосту

Венецианский мост, официальное название которого — Парковый, соединяет Венецианский и Долобецкий острова в Гидропарке. Конструкция была построена в 1966 году.

Несмотря на предупреждения спасателей, прыжки с моста в воду остаются опасным развлечением для части отдыхающих. Именно поэтому специалисты призывают не игнорировать установленные знаки и отказаться от действий, которые могут угрожать жизни и здоровью.

Киевляне требуют дополнительных мер безопасности

Проблема опасных прыжков с Венецианского моста также стала предметом обращений жителей столицы к властям. Киевляне выступают за установку дополнительных защитных конструкций, в частности сеток или решеток, которые могли бы физически препятствовать прыжкам в воду.

В то же время на данный момент на мосту установлены предупредительные таблички. Спасатели рассчитывают, что они помогут привлечь внимание людей к возможным последствиям опасного поведения и побудят отдыхающих выбирать безопасный способ проведения времени.

Скриншот сообщения КП "Плесо"/Facebook

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