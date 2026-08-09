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Главная Киев В Киеве у КГГА протестуют против вырубки деревьев на Теремках

В Киеве у КГГА протестуют против вырубки деревьев на Теремках

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Дата публикации 9 августа 2026 15:18
У здания КГГА проходит акция протеста против вырубки деревьев на Теремках 9 августа
Люди протестуют против вырубки деревьев в Киеве у здания КГГА 9 августа 2026 года. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 9 августа, в Киеве у здания Киевской городской государственной администрации активисты протестуют против вырубки деревьев на Теремках. Они требуют обнародовать документы, на основании которых ведутся работы, и объяснить изменение маршрута теплотрассы. По словам участников акции, нынешние работы предусматривают вырубку деревьев в сквере, хотя утвержденный в 2023 году маршрут не проходил через зеленую зону.

Об этом сообщает Новини.LIVE с места событий.

Протест у Києві проти вирубки лісів
Киевляне протестуют против вырубки деревьев на Теремках. Фото: Новини.LIVE

Акция протеста у КГГА против вырубки деревьев: подробности

Участники протеста отмечают, что маршрут теплотрассы, утвержденный в 2023 году, не предусматривал проведения работ через зеленую зону.

Під КМДА протест проти вирубки дерев
Акция протеста у КГГА против вырубки деревьев 9 августа 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Однако, по их словам, сейчас работы ведутся в сквере и предполагают вырубку деревьев. В связи с этим активисты требуют обнародовать документы, послужившие основанием для проведения работ, а также объяснить, почему маршрут теплотрассы был изменен.

Акция протеста проходит у здания КГГА.

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Акция против вырубки деревьев на Теремках. Фото: Новини.LIVE

Что известно о конфликте вокруг вырубки деревьев на Теремках

Конфликт связан со строительством резервной теплосети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Её планируется использовать для резервного теплоснабжения в случае аварийной остановки ТЭЦ-5.

Магистраль рассчитана на обеспечение теплом 183 жилых домов, трех медицинских учреждений, а также 18 школ и детских садов.

В пределах строительного коридора город планирует удалить 662 дерева, 56 из них должны быть пересажены. Также речь идет о 70 кустах, из которых 16 планируется пересадить.

В КГГА заявляют, что перед началом работ насаждения обследовали и получили необходимые согласования. После завершения строительства территорию должны благоустроить, а также высадить новые деревья и кусты.

В то же время местные жители выступают против уничтожения деревьев в зеленой зоне. Они требуют предоставить документы, обосновывающие необходимость вырубки насаждений.

Новини.LIVE сообщали, что 8 августа 2026 года в Киеве около 200 человек вышли на акцию против вырубки деревьев в сквере "Теремки" из-за строительства резервной теплотрассы. Участники требовали предоставить документацию по проекту и рассмотреть альтернативные варианты строительства. После протеста работы по вырубке деревьев приостановили до открытого обсуждения проекта, которое должно состояться 11 августа.

Новини.LIVE также сообщали, что 7 августа 2026 года в Киеве на Теремках произошли столкновения между местными жителями, протестующими против вырубки деревьев, и правоохранителями. В парке планируют проложить резервную теплосеть, для чего, по данным активистов, могут удалить более 600 деревьев и около 70 кустов. Жители требуют обнародовать проектную документацию, провести независимую экспертизу и рассмотреть альтернативный маршрут теплотрассы.

Киев протесты деревья вырубка леса
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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