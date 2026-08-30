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Главная Киев Водителей предупредили: уже завтра на дороги выедут "Фантомы"

Водителей предупредили: уже завтра на дороги выедут "Фантомы"

Ua ru
30 августа 2026 16:06
"Фантомы" возвращаются на дороги Украины: как они будут работать
Полицейский и автомобиль. Фото: полиция Львовской области

"Фантомные патрули" с 31 августа возвращаются на дороги Украины. Сначала три специальных автомобиля будут работать в Киеве и Киевской области, а впоследствии их планируют задействовать и в других регионах. Это служебные автомобили, которые внешне почти не отличаются от обычных машин.

Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Новини.LIVE.

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Как "Фантомы" будут фиксировать нарушения

По информации Белошицкого, такие автомобили оснащены системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима. Они могут контролировать скорость как во время движения, так и находясь на определенном участке дороги. После фиксации нарушения система распознает номерной знак, проверяет информацию в базах данных и передает данные для автоматического формирования постановления.

Водителей предупредили: уже завтра на дороги выедут "Фантомы" - фото 1
Пост Алексея Белошицкого. Фото: скриншот

При этом превышение скорости в основном будут фиксировать без остановки автомобиля. Оборудование способно контролировать транспортные средства как в попутном, так и во встречном направлениях. "Фантомы" также могут работать в неавтоматическом режиме.

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Две видеокамеры служебного автомобиля фиксируют ситуацию впереди и сзади машины. Если патрульные заметят грубое нарушение, в частности создание аварийной ситуации, они могут остановить водителя и рассмотреть дело об административном правонарушении.

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Киев авария дороги автомобиль Нацполиция
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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