Теплоэнергоавтоматика вновь выигрывает государственные тендеры: суммы достигают миллиардов

Бывший руководитель киевского метрополитена Виктор Брагинский, газопровод. Фото: Виктор Брагинский/Facebook / Оператор ГТС Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Компания КБ "Теплоэнергоавтоматика", фигурирующая в уголовном деле о возможном незаконном присвоении средств киевского метрополитена, продолжает получать крупные государственные заказы. Один из самых свежих контрактов — тендер "Оператора газотранспортной системы Украины" на строительство мобильной автономной газотурбинной установки стоимостью 55,2 млн грн без НДС. При этом закупка уже привлекла внимание Государственной аудиторской службы Украины. ГАСУ начала мониторинг процедуры из-за выявленных признаков возможных нарушений законодательства в сфере публичных закупок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegraf.

Госзакупки "Теплоэнергоавтоматики": от метро до газотранспортной системы

"Теплоэнергоавтоматика" участвовала в более масштабных государственных проектах. В ноябре 2024 года компания выиграла тендер "Оператора ГТС" на реконструкцию компрессорной станции. Стоимость первоначального договора составляла около 1,185 млрд грн без НДС.

Однако выполнить работы в предусмотренный договором срок подрядчик не успел. Впоследствии стороны подписали дополнительные соглашения: срок завершения работ перенесли на март 2027 года, а стоимость контракта, несмотря на заявленную корректировку, выросла почти на 200 млн грн — до 1,387 млрд грн без НДС.

Больше всего вопросов к компании возникло после её сотрудничества с КП "Киевский метрополитен". В декабре 2022 года предприятие заключило с "Теплоэнергоавтоматикой" договор на капитальный ремонт туннелей Святошинско-Броварской линии метро стоимостью 1,58 млрд грн.

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Закупка была проведена по закрытой процедуре, а сам договор получил гриф "для служебного пользования". Впоследствии журналисты Bihus.Info изучили контракт и обратили внимание на возможные нарушения и завышение стоимости отдельных работ и материалов.

Именно эта история стала одним из эпизодов, привлекших внимание к тогдашнему руководителю столичного метро Виктору Брагинскому. После журналистского расследования мэр Киева Виталий Кличко заявил о его увольнении. Впоследствии Брагинский покинул Украину и был объявлен в розыск.

Отдельно правоохранительные органы расследуют возможные нарушения со стороны представителей "Теплоэнергоавтоматики". Согласно материалам уголовного производства, речь идет о возможном незаконном присвоении средств предприятия в особо крупных размерах.

Одним из эпизодов дела стала закупка кабельной продукции для метро. По данным следствия, часть полученного от метрополитена аванса — более 107 млн грн — могла быть перечислена компании-посреднику "Тамерлайн". Правоохранители считают, что эта схема могла использоваться для последующего вывода средств.

В материалах дела фигурирует заместитель главного инженера "Теплоэнергоавтоматики". Следствие связывает его с организацией махинации. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины уже направлен в суд.

Фигурантам дела в случае доказательства вины грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следующее судебное заседание должно состояться 25 августа 2026 года.

В то же время уголовное производство не помешало компании продолжать участвовать в государственных закупках. После огласки истории с киевским метро предприятие получило еще один контракт от самого "Киевского метрополитена" — на сумму более 20 млн грн.

Таким образом, компания, в отношении должностных лиц которой продолжается судебное разбирательство по делу о возможном незаконном присвоении средств метрополитена, продолжает работать с государственными и коммунальными предприятиями. Среди её последних крупных заказчиков — "Оператор ГТС Украины" и "Киевский метрополитен".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что столичные власти планируют упорядочить правила поведения пассажиров в киевском метро во время воздушных тревог, когда станции используются в качестве укрытий. В частности, речь идет об установлении ограничений на пронос и размещение крупногабаритных предметов, которые могут создавать неудобства для других людей или перекрывать пути прохода. В КГГА поясняют, что предложенные изменения призваны обеспечить более организованное, безопасное и комфортное пребывание людей в метро во время опасности.

Кроме того, в Новини.LIVE писали о планах развития столичного метрополитена на ближайшие годы. Согласно проекту Программы экономического и социального развития Киева на 2027–2029 годы, в 2027 году ожидается открытие станций "Мостицкая" и "Варшавская", а ещё одну станцию планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году. Новые объекты должны стать продолжением Сирецко-Печерской линии метро в направлении жилого массива Виноградарь.