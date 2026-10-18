Генератор. Фото: Красный Крест Украины

Для стабильной работы объектов водоснабжения и водоотведения Киева одних резервных генераторов недостаточно: насосные станции требуют большой мощности, а дизельные установки — регулярной доставки топлива. Кроме того, часть генераторов, заказанных для водоканала, еще не оплачена, а их изготовление зависит от финансирования.

Об этом Иван Плачков, министр топлива и энергетики Украины в 2005–2006 годах, рассказал в эфире Новини.LIVE.

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Почему генераторов не хватает для критической инфраструктуры Киева

Иван Плачков пояснил, что резервное питание обеспечивают дизельные и газогенераторные установки. Однако они не могут полностью заменить централизованную систему электроснабжения, от которой зависят объекты водоснабжения и водоотведения.

"Есть ТЭЦ-5, есть открытое распределительное устройство, от него электроэнергия поступает на подстанцию 330, затем идут подстанции 110", — пояснил Плачков.

Он отметил, что для функционирования этих объектов требуется значительная мощность, которую невозможно полностью обеспечить резервными генераторами.

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"Когда отключается эта подстанция, разумеется, отключаются объекты водоснабжения, аварийно отключается водоотведение", — сказал он.

По словам Плачкова, установить генераторы, способные полностью заменить централизованное электроснабжение, на всех объектах невозможно. Поэтому резервные установки нужны прежде всего для аварийных ситуаций, а не в качестве полноценной альтернативы электросети.

Сколько топлива требуется генераторам

Объясняя, почему резервное питание сложно использовать в течение длительного времени, Плачков привел пример насосной станции, для работы которой требуются четыре генератора мощностью 1,4 МВт.

"Каждый из них сжигает по 400 литров дизельного топлива в час", — сказал он.

По подсчётам Плачкова, четыре таких генератора вместе потребляют около полутора тонн топлива в час или 50 тонн в сутки. Поэтому их работу сложно поддерживать в течение длительного времени, ведь для этого нужно постоянно подвозить большие объёмы дизельного топлива. По словам Плачкова, рассчитывать на длительную работу генераторов в качестве полноценной замены электросети не стоит.

Он добавил, что установки таких установок на всех насосных станциях недостаточно для создания независимой системы электроснабжения столицы.

Около 25 генераторов для водоканала Киева еще не оплачены

Отдельная проблема — финансирование закупки генераторов, от которого зависят сроки их изготовления и поставки.

"Насколько я знаю, около 25 генераторов не оплачены. Их заказали, их изготавливают, например, в Турции. Но без денег они же не могут их сделать", — отметил он.

По словам Плачкова, их планировали изготовить к Новому году.

На дублирование системы электроснабжения требуются значительные средства

Плачков отметил, что централизованная система электро- и теплоснабжения Киева формировалась на протяжении десятилетий — с середины 1950-х по 1990-е годы.

"Можно ли за год, за два продублировать? Можно, но для этого нужны невероятные средства", — сказал он.

По словам Плачкова, генераторы могут обеспечить работу объектов во время кратковременных перебоев, однако не способны заменить полноценную систему электроснабжения города.

"Это был недолгий период, когда не было воды, когда не работала канализация, — она функционировала. А на всех насосных станциях это невозможно установить и невозможно построить дублирующую систему энергоснабжения или дублирующую систему энергетического комплекса Киева", — пояснил бывший министр.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что после последних российских ударов киевские теплоэлектроцентрали прекратили вырабатывать электроэнергию, но продолжили поставлять тепло в дома столицы.

Также Новини.LIVE писали, что подготовка Киева к отопительному сезону вызвала вопросы, несмотря на отчеты коммунальных предприятий о стопроцентной готовности. Депутат Киевсовета Андрей Витренко сообщал, что мощность когенерационных установок в столице составляет 56 МВт при потребности в 200 МВт, а первые российские обстрелы продемонстрировали уязвимость коммунальной инфраструктуры.