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Главная Киев Кучеренко: Киевские ТЭЦ прекратили выработку электроэнергии

Кучеренко: Киевские ТЭЦ прекратили выработку электроэнергии

Ua ru
17 октября 2026 09:16
Эксклюзив
Кучеренко заявил, что киевские ТЭЦ прекратили выработку электроэнергии
Энергетик возле разрушений. Фото: Getty Images

Киевские теплоэлектроцентрали после последних ударов прекратили выработку электроэнергии, однако не остановили производство тепла. В настоящее время они запускаются в режиме теплоснабжения, чтобы обеспечивать подачу тепла в дома столицы.

Об этом народный депутат Алексей Кучеренко заявил в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

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В каком режиме сейчас работают киевские ТЭЦ

По словам парламентария, важно различать производство электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Даже если оборудование больше не используется для выработки электричества, ТЭЦ могут продолжать работать в режиме, предусматривающем производство тепловой энергии.

"Действительно, киевские ТЭЦ, по сути, прекратили производить электроэнергию, но они не прекратили производить тепло и сейчас запускаются именно в этом режиме теплофикации для поставки тепла", — пояснил Кучеренко.

Отдельно депутат поднял вопрос развития когенерации в Украине. Эта технология позволяет одновременно производить электроэнергию и тепло, а её развитие рассматривается как один из способов увеличения внутренних энергетических мощностей.

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Кучеренко напомнил, что ещё в 2024 году президент Украины поставил задачу к концу того года обеспечить дополнительный 1 ГВт газовой генерации электроэнергии. Речь идёт о мощности в 1000 МВт.

В то же время парламентарий обратил внимание на то, что эта задача, по его словам, была озвучена без предварительного согласования с другими участниками процесса. Он подчеркнул необходимость профессионального подхода к развитию когенерации и оценке реальных возможностей энергетической системы.

Как сообщали Новини.LIVE, энергетический эксперт Станислав Игнатьев заявил, что теплоснабжение около двух третей Киева зависит от работы трех ТЭЦ, прежде всего в правобережной части столицы. По его словам, регулярные российские атаки обостряют ситуацию с отоплением, а уничтожение генерирующих мощностей может затруднить работу коммунальных систем, в частности водоснабжения, и потребует значительных средств на восстановление.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 14 октября 2026 года российские войска нанесли удары по всем трем городским ТЭЦ Киева, а также по энергетическим объектам в Киевской области, обеспечивающим электроснабжение столицы и центральных регионов. В результате атаки на столицу погибли пять человек, ещё 36 получили ранения.

Киев сфера энергетики ТЭЦ война в Украине энергетика
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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