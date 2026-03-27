Гидрометцентр прогнозирует в Киеве завтра солнечную погоду и до +17°С

Люди гуляют по городу весной.

В субботу, 28 марта, в Киеве и Киевской области ожидается местами солнечная погода, однако облака тоже будут. Осадков не предвидится, а ветер будет северо-восточным, умеренным. Температура днем будет достигать до +17 °С в столице, ночью столбики термометра несколько опустятся.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды в Украине на 28 марта.

Прогноз погоды в Киеве на 28 марта

По данным Укргидрометцентра, 28 марта небо над Киевом и областью будет облачным, однако периодически будут появляться прояснения. Атмосферные осадки не прогнозируются, поэтому день будет сухим.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, что будет создавать ощутимую прохладу, особенно в утренние и вечерние часы.

Температура воздуха в Киеве будет колебаться от +4...+6 °С ночью до +15...+17 °С днем. По области ожидаются несколько ниже ночные показатели — +2...+7 °С, а дневная температура будет достигать +13...+18 °С.

Синоптики советуют одеваться в соответствии с переменной облачностью и не забывать о легкой верхней одежде из-за прохладного ветра в утренние часы.

Погода в Киеве на 28 марта.

Ранее Новини.LIVE информировали о ценах на топливо в Киеве по состоянию на 27 марта. В столице цены на бензин остаются стабильными, резких изменений за сутки не зафиксировано. Большинство АЗС удерживают предыдущие уровни стоимости бензина, дизтоплива и автогаза, а некоторые даже немного снизили цены на отдельные виды топлива.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Киевском университете культуры обнаружили масштабную растрату государственных средств. По данным следствия, в схему были вовлечены работники университета и должностные лица Министерства образования. Речь идет о деньгах, которые выделялись для подготовки студентов по государственным программам.